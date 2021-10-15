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Alev topuna dönen çekiciyi itfaiye söndürdü

Sivas’ta alev topuna dönen çekici itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.

SİVAS 15.10.2021, 21:11
Alev topuna dönen çekiciyi itfaiye söndürdü

Sivas’ta alev topuna dönen çekici itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre olay çere yolunda yaşandı. Erzincan’dan Ankara istikametine gitmekte olan G.Ç. yönetimindeki çekicide henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çekici kısa sürede alev topuna döndü. Motor kısmından başladığı düşünülen yangın, Sivas Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Yangında yaralanan olmadı.

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