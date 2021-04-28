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Aküsü biten engelli vatandaşın yardımına onlar koştu

Sivas’ta tekerlekli sandalyesinin aküsü biten engelli vatandaşın yardımına, belediye ve polis ekipleri koştu.

SİVAS 28.04.2021, 14:51
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Aküsü biten engelli vatandaşın yardımına onlar koştu

Sivas’ta tekerlekli sandalyesinin aküsü biten engelli vatandaşın yardımına, belediye ve polis ekipleri koştu.

Sivas’ta İnönü Bulvarı üzerinde işitme ve yürüme engelli C.G.’nin satıcılık yaptığı sırada tekerlekli sandalyesinin aküsü bitti. Engelli adamın durumunu fark eden vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi. C.G.’nin yanına gelen polis ekipleri bir süre yaşlı adamla iletişim kurmaya çalıştı. Polis ekipleri daha sonra durumu Sivas Belediyesine bildirdi. Sivas Belediyesi olayın yaşandığı yere engelsiz hizmet aracı gönderdi. Ekiplerin yardımıyla arabaya bindirilen vatandaş evine götürüldü.
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