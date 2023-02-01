Aktepe güven tazeledi

İki dönem Gürün Ziraat Odası Başkanlığı görevini yürüten Hüseyin Aktepe düzenlenen seçimle yeniden başkan seçildi.

Sivas’ın Gürün İlçesi Ziraat Odası Başkanlık Seçimi Asef Çoban Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. İki dönem Ziraat Odası Başkanlığı görevini yürüten Hüseyin Aktepe ve Hamit Kızılpınar’ın yarıştığı seçimde Aktepe güven tazeleyerek oy farkıyla yeniden başkanlık görevine seçildi. Aktepe 79 oyun 48’ini almayı başardı. Kızılpınar ise 30 oyda kaldı. Bir oyda geçersiz sayıldı.