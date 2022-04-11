Aktepe Ankara temaslarında

Çiftçilerin sorun ve sıkıntılarıyla ilgili Ankara’da temaslarda bulunan Gürün Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Aktepe, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç’u makamında ziyaret etti.

Gürün Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Aktepe, Tunç’a buzağı desteklemeleri, yemlik arpa desteği, besicilerin desteklenmesi, gübre fiyatları gibi bir çok konuda talepleri iletti.

Buzağı desteklemelerinde yapılan değişikliğin üreticiyi mağdur ettiğini dile getiren Aktepe, “Doğan bir buzağının destekleme dahilinde olabilmesi için iki doğum arası en fazla 15 ay olması gerekiyor. Aynı şekilde ilk doğum yapacak düvenin en fazla 27 aylık olma şartı getirildi. Bu da durum çiftçilerimizi mağdur ediyor. Çünkü takip edebilecekleri bir sistem yok. Artan girdi maliyetleri ortada, yem, ilaç ve diğer kalemlerde inanılmaz artışlar söz konusu. 470 TL olan buzağı desteklemelerinin arttırılmasını talep ediyoruz. Sistemin geçtiğimiz yıllardaki gibi çiftçilerimizin beyanına göre buzağıların kayıt altına alınması ve küpelemelerin yapılması ile verilmesini talep ediyoruz” diye konuştu.

Aktepe ilgi ve alakaları nedeniyle Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç’a teşekkür etti.