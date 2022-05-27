Aksu “Vatansever milletin evlatlarını postallarla ezilmiştir”

AK Parti Sivas İl Başkanı Hakan Aksu, 27 Mayıs askeri darbesinin yıl dönümü dolayısı ile okuduğu basın metninde, darbe ile vatansever milleti evlatlarının postallar altında ezildiğini söyledi.

AK Parti Sivas İl Başkanı Hakan Aksu, 27 Mayıs askeri darbesinin yıl dönümü dolayısıyla AK Parti Sivas İl Başkanlığı binasında bir basın açıklaması düzenleri. Aksu açıklamada, AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı tarafından hazırlanan ortak basın açıklamasını okudu. Aksu’nun okuduğu metinde, “Aziz Milletimiz, medeniyet tarihi boyunca türlü fedakarlıklarla devlet olarak kalmak uğruna birçok bedel ödemiştir. Bağımsızlığı uğruna her şartta mücadele eden Milletimiz, hukukun ve demokrasinin vesayet altına alındığı birçok dönemden geçmiş ve bu günlere gelmiştir. Vesayet, hüküm sürdüğü her dönemde haksız ve hukuksuz olarak masum insanların kanına girmiş, vatansever milletin evlatlarını postallarıyla ezmiştir.” İfadelerine yer verildi.

Demokrasi düşmanlarına 15 Temmuz’da ders verildi

Metinde ayrıca 15 Temmuz’da demokrasi düşmanlarına en büyük dersin verildiğine vurgu yapılarak, “Millet iradesine savaş açan, milli ve manevi değerleri yok etmeye çalışan zihniyet, demokratik yollarla seçilen yönetime antidemokratik yöntemlerle el koyarak seçilmiş yöneticileri tutuklamış, tiyatrovari yargılamalar ile masum insanları hukuk dışı şekilde darağacına göndermiştir. İdam edilenler yalnızca Başbakan, Bakan, Milletin Vekilleri değil bilakis demokrasi ve milli iradeye olan inançlarıyla Türk Milleti olmuştur. Üzerinden yıllar geçse de vesayetçi odaklar varlığını devam ettirerek en son 15 Temmuz’da da benzer bir senaryoyu devreye sokmaya çalışmışlardır. Ancak Milletimiz darbeler ve darbeciler karşısında liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın kararlı duruşuyla bu kez millet iradesi üzerinde tahakküm kurmak isteyenlerin oyunlarını bozmuştur. Millete ve hizmete sevdalı kadrolar ile Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye, 15 Temmuz’da demokrasi düşmanlarına en büyük dersi vermiştir” dendi.