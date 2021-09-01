Akpolat: “Öğrencilerimize milli duygular aşılıyor, bu bilinçle yetiştiriyoruz”

Sivas AKD KİDS Anaokulu öğrencileri öğretmenleriyle birlikte Türk bayrağı oluşturup 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutladı.

Sivas AKD KİDS Anaokulu, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle etkinlik düzenledi. Öğrencilerle öğretmenler Türk bayrağı yaparak 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutladı. El boyama etkinliği de yapan öğrenciler çalan marşlara ellerindeki bayrakları sallayarak katıldı. Konu ile ilgili açıklama yapan Sivas AKD KİDS Anaokulu Kurucusu Cengiz Akpolat, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutladı.

Akpolat, “30 Ağustos Zafer Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ulusal bayramıdır. Her yıl 30 Ağustos günü kutlanır. Zafer Bayramı, 1922 yılında 26 Ağustos’ta başlayıp, 30 Ağustos’ta Dumlupınar’da Mustafa Kemal’in başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Başkomutanlık Meydan Muharebesi’ni (Büyük Taarruz) anmak için kutlanan bayramdır” dedi.

Cengiz Akpolat “Bütün bu imkansızlıklara ve yokluklara rağmen türlü zorlukları aşarak kurduğumuz Cumhuriyetimizi, birlik ve beraberlik içinde, bin yıldan bu yana sürdürdüğümüz kardeşlik ruhuyla daha da yüceltmek ve güçlendirmek temel sorumluluğumuzdur. Hukukun üstünlüğüne ve insan haklarına dayalı demokrasimizi daha ileri seviyelere taşımak, sosyal, kültürel ve ekonomik yönden lider ve dünyada gelişmiş ülkeler düzeyini aşmak için çok çalışmalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu zaferi bizlere armağan eden İstiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, ülkemizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğü için canlarını seve seve veren tüm aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, Aydınlı hemşerilerimin ve şanlı ordumuzun tüm mensuplarının, Zafer Bayramını en içten duygularımla kutluyorum" ifadelerini kullandı.