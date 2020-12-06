Aklının ucundan geçmezdi valiye yakalandı

Sivas’ta ticari taksi sürücüsü sigara içerken kent kameralarından sokağa çıkma kısıtlamasını denetleyen Vali Salih Ayhan’a yakalandı.

Sivas Valisi Salih Ayhan, Covid-19 tedbirleri kapsamında çalışmalarını aralıksız sürdüren polis ekiplerini denetledi. Vali Ayhan daha 112 acil çağrı merkezini ziyaret ederek çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Ayhan, son olarak da kent güvenlik denetim sistemini ziyaret ederek kameralardan şehri izledi. Vali Ayhan, ekranda bir ticari taksi sürücüsünün yasak olmasına rağmen sigara içtiğini fark etti. Vali Ayhan’ın talimatıyla polis ekipleri taksi sürücüsünü uyardı.

Pozitif vaka sayası düşüyor

Vali Ayhan alınan tedbirlerle Sivas’ta Covid-19 vakalarında düşüş yaşandığını belirterek, “Salgınla mücadele kapsamında yaklaşık 10 gün önce Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla, ilgili bakanlıklarımızın genelgeleriyle bazı kısıtlamalara gidildi. Bu kısıtlamalarında en yoğun olduğu zaman dilimi de hafta sonları. Hafta sonlarında aldığımız kararların vatandaşlar tarafından kabul bulup, bulmadığı yönünde denetim gerçekleştirdik. İl merkezinde yaklaşık 16 denetim noktası var. İlçe merkezlerinde var, şehir girişlerinde var ve kent güvenlik denetim sisteminde de süreç takip edilmektedir. Bu kısıtlamayla birlikte de 112 ve vakıflarımızın çalışma sistemlerini de incelemiş olduk. Hakikaten gördük ki gerçekten vatandaş bu işi içselleştirdi. Şehrimizde buna uyum konusunda harikulade anlayış olduğunu söyleyebilirim. Son 10 günlük tedbirden dolayı, toplam pozitif vaka sayısı anlamında düşüş olduğunu çok rahat söyleyebiliriz. Sağlık Bakanımızın da bir açıklaması var, risk devam ediyor. Bu risk her yerde devam ediyor. Orada da bir artış var, bu artış serviste yatan kişi sayısında ve yoğun bakım anlamında değerlendirilebilir. Genel anlamda baktığımızda sürecin olumluya gittiğini Sivas için söyleyebiliriz“ dedi.