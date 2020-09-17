Akkuş: "Görevlilerimiz canla başla çalışıyor"

Sivas İl Müftüsü Yusuf Akkuş ilçe ziyaretleri kapsamında Doğanşar’da temaslarda bulundu.

Doğanşar Kaymakamı Onur Aykaç’ı, Belediye Başkanı Halil Balık’ı ve İlçe Müftüsü Cihan Yıldız’ı makamında ziyaret eden Akkuş, çalışmalar hakkında İlçe Müftüsü Yıldız’dan bilgi aldı. Müftü Akkuş; burada yaptığı açıklamada "Corona virüsle mücadelenin ilk gününden itibaren Diyanet İşleri Başkanlığımızın rehberliğinde il ve ilçe müftülüklerimizle salgın sürecinin başladığı ilk günden itibaren vatandaşımızın yanında olduk ve olmaya devam ediyoruz. Din görevlilerimiz sahada vatandaşımızın 7/24 hizmetinde görev yapmaya devam ediyor. Görevlilerimiz canla başla çalışıyor." dedi.

“Toplum bize bakarak kendini düzeltecek”

Müftü Akkuş daha sonra ilçede görevli din görevlileri ile Merkez Kur’an Kursunda toplantı gerçekleştirdi. Akkuş buradaki konuşmasında, “Bizler önemli bir iş yapıyoruz. Toplum bize bakarak kendini düzeltecek, bizi örnek görecek çünkü namazda insanlar bize uyuyor, ‘Uydum imama’ diyor. Namazda olduğu gibi sosyal hayatta da insanlar bize uyuyor, bizi dinliyor. Bu manada vahyin ve sünnet-i seniyyenin ışığında kendimizin daha iyiye yükselteceğiz. Salgın dönemi içinde gerçekten din görevlilerimiz çok vefakar çalışmalara imza attılar. Bu dönem bizi rehavete düşürmesin. Gençlerimize ulaşalım, gerekirse telefonla onları arayalım irtibatımızı koparmayalım” dedi.

Ziyaretlerde Müftü Yardımcıları Harun Özkan ve Ünal Tan da hazır bulundu.