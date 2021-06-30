AKD KİDS’den kurum çalışanlarına yüzde 20 indirim

Sivas’ta 1 Haziran tarihinde açılan AKD KİDS, kentte çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik indirim uygulamaya başladı. Sivas AKD KİDS Kurucusu Cengiz Akpolat, kuruluş çalışmalarını tamamlayarak şehirde önemli bir eksiklik olan İngilizce ağırlıklı okul öncesi eğitime başladıklarını söyledi.

Cengiz Akpolat, pandemi sürecinde yoğun mesai harcayan sağlık çalışanları ve emniyet mensupları başta olmak üzere birçok kurum çalışanlarına yönelik indirimler uyguladıklarını dile getirerek, “Sivas AKD KİDS olarak, sağlık çalışanları, Cumhuriyet Üniversitesi çalışanları, Valilik, İl Özel İdaresi personelleri, Emniyet mensupları ve bazı banka çalışanlarına yönelik %20 indirim uyguluyoruz. Bu kapsamda kurum yetkililerimize ilgili protokollerimizi ulaştırdık. Eğitim çocuğu sevmekle başlar, İngilizce benim ikinci anadilim felsefesi ile okul öncesi öğrencilerimize en iyi eğitimi vereceğiz. Alanında uzman kadromuz ile Sivas’ta ihtiyaca cevap verebilen fiziki altyapımızla çocuklarımızı geleceğe hazırlıyoruz” dedi.