AKD KİDS’de 23 Nisan coşkusu

Sivas Amerikan Kültür Derneği (AKD) Kids Anaokulu öğrencilerinden 23 Nisan gösterisi düzenlendi.

AKD Kids Anaokulu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı gününde Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonunda kutladı. Öğrencilerin, mutlu heyecanını veliler de katılarak kutladı. Cumhuriyetimizin Kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının manevi huzurunda saygı duruşu ve akabinde İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan bayram töreni gösterilerle devam etti.

AKD Kids Anaokulu sınıfları tek tek sahne alarak hazırladıkları dansları sundular. Öğrenciler, şık kostümleriyle göz doldururken, sahneyi renklendirdiler ve başarılı performanslarıyla bol bol alkış aldılar. Sevimli halleriyle herkesi kendine hayran bırakan minik kalpler, velilerini gururlandırdılar. Başöğretmenlerinin onlara armağan ettiği 23 Nisan bayramını gurur içinde, coşkuyla kutlamanın sevincini doyasıya yaşadılar ve yaşattılar.

“Çocuklarımızın yoluna ışık olmaktır”

Programda konuşma yapan Ecem Burçak Yazgan, “23 Nisan, Türk Milleti’nin kendi geleceğini belirlediği, egemenliğin millet iradesine bırakıldığı ve milletin bağımsızlığını tüm dünyaya haykırdığı, Türk tarihinin önemli dönüm noktalarından birisidir. Cumhuriyetin geleceğini gençlere ve yarının sahipleri çocuklara emanet edecek kadar çocuklarımıza ve gençlerimize güvenini ifade eden Atatürk, onlara bir de bayram armağan etmiştir. Bugünde bizlere düşen görev; hem atamızın emanetlerinin sahibi olduğumuzu göstermek, hem de atamızın aziz hatırasını en yoğun ve güzel biçimde yad ederek çocuklarımızın yoluna ışık olmaktır. Bu 23 Nisan’ı okulumuz öğrencilerinin gösterileriyle Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonunda velilerimizin katılımıyla coşkuyla kutladık. SİVAS AKD KIDS ailesi olarak tüm milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramını kutluyoruz” dedi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun

Sivas AKD KİDS kurucusu Cengiz Akpolat 23 Nisan ulusal egemenlik ve çocuk Bayramı’nın önemine değinerek, “Çocuklarımızı bu bilinçle yetiştiriyor onların gelişiminde etkin rol oynuyoruz” dedi.