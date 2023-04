Ak Parti Sivas Milletvekili adaylarını kamuoyuna tanıttı

Ak Parti Sivas 28. Dönem Milletvekili adayları düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuna tanıtıldı.

Ak Parti Sivas İl Başkanlığı binası konferans salonunda düzenlenen aday tanıtım toplantısına Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Ak Parti Sivas İl Başkanı Yusuf Tanrıverdi, Ak Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, Ak Parti Sivas Milletvekili Adayları; Abdullah Güler, Hakan Aksu, Rukiye Toy, Rüstem Toy, Serdar Öksüm ve partililer katıldı. Ak Parti İl Başkanı Yusuf Tanrıverdi, Ak Parti seçim beyannamesi ve milletvekili aday tanıtım toplantılarını büyük bir coşku ve yoğun bir katılım ile Ankara da yaptıklarını ifade ederek, “Türkiye yüzyılı vizyonu ile bu süreçte genel merkezimizin takdiri ile Ak Partimizden Sayın Abdullah Güler, Hakan Aksu, Rukiye Toy, Rüstem Yüce ve Serdar Öksüm partimizin 28. Dönem milletvekili adayları olarak belirlendi. 11 Nisan 2023 tarihinde Cumhurbaşkanımızı ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile seçim beyannamesi ve milletvekili aday tanıtım toplantıları büyük bir coşku ve yoğun bir katılım ile Ankara Arena Spor Salonunda gerçekleştirildi. Bu toplantıyla seçim beyannamemiz açıklandı ve partimizin 81 ilde ki adayları kamuoyuna tanıtıldı” dedi.

“Son sözü milletimiz söyleyecektir”

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise, 14 Mayıs seçimlerinde son sözü milletin söyleyeceğini söyleyerek, “Türkiye hızla 14 Mayıs seçimlerine doğru gidiyor. 25 gün sonra milletimiz inşallah bir kez daha Türkiye yüzyılının inşası noktasında kararını verecek. Bizimde millete hizmet maratonumuz hız kesmeden devam edecek. Ben seçimlerin Sivas’ta demokrasiye uygun, kavgasız, gürültüsüz ve Sivas’a yakışır şekilde geçmesini temenni ediyorum. Bu noktada başta Ak Parti olmak üzere Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde sürecin sosyolojisine uygun bir seçim kampanyası yürütüyoruz. İnşallah aynı anlayışla birlikte seçimlerin huzur içerisinde geçmesi durumunda tüm siyasi partiler aynı anlayışla ve hassasiyetle davranacağını düşünüyorum. İnşallah 14 Mayısta son sözü milletimiz söyleyecektir. 2001 yılından itibaren millete hizmet etmek üzere milletten yetki alan ak kadrolar şükürler olsun en güzel şekilde kullanarak gerek ülkemizde gerekse şehrimizde devasa nitelikteki hizmetleri hayata geçirmiştir. Bugün huzurlarınızda 5 milletvekili adayımızla birlikteyiz. İnşallah 14 Mayıs’tan sonrada aynı kararlılıkla devam edeceğiz” diye konuştu.

“Terazi bize neyi layık görürse baş göz üzerine”

Ak Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, Halkın gözü terazidir, sözü üzerinden halk tarafından seçimin ardından ne layık görülürse baş göz üzerine diyeceklerini söyleyerek, “Siyaset bir yarıştır, rekabettir fakat bir kavga değildir. Allah’a hamd olsun Sivas’ta hiçbir zaman ne bizim tarafımızdan nede diğer arkadaşlarımız tarafından tercih edilmedi. Bu seçimde de inşallah siyaseti bir yarış ve rekabet olarak göreceğiz. Kardeşliğimizi birliğimizi ve beraberliğimizi güçlendirecek her eylemin ve söylemin yanındayız. Zayıflatacak her eylem söylemin ise karşısındayız. Biz kavga için gelmedik, bizim işimiz sevgiyi çoğaltmaktır. Bizim söylemimiz Yunus’un dili, Mevlana’nın gönlü, Hacı Bektaş’ı Veli’nin aslan ve ceylanı aynı kucakta buluşturan anlayışıyla 85 milyonu kardeşimiz olarak görüyoruz. Biz her eve gidip destek isteyeceğiz ve Azerbaycanlı kardeşlerimizin bir atasözü var ‘Halkın gözü terazidir’ diye inşallah 5 milletvekili için çalışacağız ama sonuçta terazi bize neyi hak görürse baş göz üzerine diyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Daha sonra adaylar kendilerini tanıttı. Program basın mensuplarının sorularının cevaplanmasıyla son buldu.