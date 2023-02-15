Afetzedeler için uyku tulumu üretiyorlar

Sivas’ta, Kahramanmaraş merkezli 10 ili vuran depremden etkilenen vatandaşlar için tüm imkanlar seferber edildi.

Bu çerçevede meslek liseleri, olgunlaşma enstitüleri ve halk eğitimi merkezlerinin üretim altyapısı da harekete geçirildi. Sivas’ta bu çerçevede Olgunlaşma Enstitüsü ile Sivas Halk Eğitimi Merkezi ve Zara Halk Eğitimi Merkezi tarafından afetzedeler için uyku tulumu üretimine başlandı. Özel malzemelerle soğuk hava şartlarına uygun olarak üretimi yapılan tulumlar, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve AFAD koordinesinde afetin yaşandığı illere sevk edilecek. Öğretmenler, usta öğreticiler ve kursiyerler marifetiyle hazırlanan uyku tulumlarının üretimi için hummalı bir çalışma yürütülüyor. Olgunlaşma Enstitüsü ve tüm halk eğitimi merkezlerinde usta öğretici ve kursiyerler tarafından ayrıca afetten etkilenen vatandaşlar için ayakkabı-bot, terlik, çorap, kıyafet, battaniye, atkı, bere, eldiven, şal, triko ve polar ürünler, eşofman, pijama, yorgan ve nevresim de üretiliyor.

Meslek liselerince üretilen sobaların sevki devam ediyor

Öte yandan Sivas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Atatürk Sivas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Gürün Sivas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Şarkışla Ahmet Turgay İmamgiller Sivas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından üretimi yapılan çadır içi ve çadır dışı sobalar da AFAD koordinesinde, ihtiyaca göre planlama yaparak afetin yaşandığı illere gönderilmeye devam ediliyor. Bu çerçevede, üretimi yapılan 80 adet çadır dışı ve 40 adet çadır içi soba Malatya’ya, 80 adet çadır dışı, 25 adet çadır içi soba ise AFAD koordinesinde Gaziantep’e gönderildi. Talep ve planlamaların ardından üretimi yapılan yeni sobalar da afet bölgesine sevk edilecek.

Sivas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde üretimi yapılan Melis Hijyen ürünleri de afet bölgesindeki ihtiyaçlara göre yine AFAD koordinesinde bölgeye gönderiliyor.

Bu çerçevede yürütülen önemli çalışmalardan bir tanesi ise sıcak yemek ve ekmek üretimi. Necip Fazıl Kısakürek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından Malatya’da kurulumu yapılan seyyar mutfakta günde 15 bin kişiye sıcak yemek verilirken, çay ve kumanya da dağıtılıyor. Ayrıca, Karşıyaka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde kurulan ekmek üretim atölyesinde de günlük 15 bin ekmek üretilerek AFAD koordinesinde ihtiyaç duyulan illere gönderiliyor.