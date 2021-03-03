AFAD eğitimlerini evden almak mümkün

AFAD Sivas İl Müdürü Nazif Ekinci; “Vatandaşlarımızın evlerinden dahi eğitim almaları mümkün. Afet Eğitim Yılında hedefimiz ülke genelinde 51 milyon Sivas ilimizde de 400 bin vatandaşımıza Temel Afet Farkındalık Eğitimi vermek’’ dedi.

Sivas İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) 1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla kahvaltı programı düzenledi. İl Müdürlüğü binasında gerçekleşen programda AFAD Sivas İl Müdürü Nazif Ekinci basın mensuplarıyla bir araya geldi. Programda, Ekinci basın mensuplarına slayt gösterisi eşliğinde Temel Afet Bilinci Oluşturma eğitimi verdi.

51 milyon kişiye eğitim verilecek

AFAD Sivas İl Müdürü Nazif Ekinci programda yaptığı açıklamada, “Malumlarınız olduğu üzere 20212 yılı İçişleri Bakanımız sayın Süleyman Soylu’nun talimatlarıyla Afet Eğitim Yılı ilan edildi. Afet Eğitim yılında hedefimiz ülke genelinde 51 milyon Sivas ilimizde de 400 bin vatandaşımıza Temel Afet Farkındalık Eğitimi vermek. Yaklaşık 1, 1 aydır buçuk yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Her gün farklı farklı kesimlere eğitimler veriyoruz.1-7 Mart Deprem Haftası geldi. Deprem Haftası nedeniyle de toplumda afet farkındalık bilincinin oluşturulmasına yönelik olarak bir dizi faaliyetler yürütmekteyiz. Afet gönüllülerimize yönelik eğitimlerimiz devam ediyor. STK’larımıza yönelik eğitimlerimiz devam ediyor. Vatandaşlarımıza yönelikte yaklaşık 1 saatlik Temel Afet Farkındalık Eğitimlerimiz devam ediyor. Tabi bu eğitimleri verirken de çok fazla bir yoğunluk oluşturmadan salgın sürecini de dikkate alarak ve bir kısım sınırlı miktarda yüz yüze ve daha çokta online eğitimler şeklinde eğitimlerimize devam ediyoruz. Yine bu çalışmaların bir devamı olarak da öğleden sonra Yıldızeli ilçemizdeki öğretmenlerimize Video Konferans Sistemi üzerinden Temel Afet Farkındalık Eğitimi vereceğiz. Vatandaşlarımızdan istirhamım şu. Evlerinden dahi eğitim almaları mümkün. İnternet üzerinden Afet Gönüllüsü olarak müracaat edip daha sonra oradaki online eğitimleri bitirdikten sonra da isim listeleri bize bildiriliyor hangi ilden katılmışlarsa. Devamında bizde burada 10 günlük eğitime tabi tutarak, düzenlediğimiz eğitim ve tatbikatlara katarak bu vatandaşlarımızın da herhangi bir afet ve acil durumda bilinçli bir birey olarak yetişmelerini sağlamaya çalışıyoruz’’ şeklinde konuştu.

100 bin adet Afet ve Acil Durum çantası dağıtılacak

Ekinci, 100 bin adet Afet ve Acil Durum çantasının toplumun belli kesimlerine dağıtılacağını belirterek, “AFAD Başkanlığımızın yapmış olduğu bir çalışma var. 100 bin adet Afet ve Acil Durum çantası yaptırıyor başkanlığımız. Bunlar yapıldıktan sonra da yine toplumumuzun bazı kesimlerine dağıtılacak. Bunu belediyelerimiz ve diğer imkanı olan kurumlarımızda aynı şekilde afet çantası yapıp çoğaltarak mümkün mertebe halkımıza dağıttığı takdirde daha geniş tabana yayılır diye düşünüyorum. Ve yine afetler noktasında eksik olan bir hususu da bu Afet Eğitim Yılı vesilesiyle yerine getirmiş oluruz diye düşünüyorum’’ dedi.