ADEM’den belde öğrencilerine 3 bin kitap

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrenci kulüplerinden Akademik Düşünce ve Medeniyet Topluluğu (ADEM), Yıldız Beldesi’nde yer alan okullara 3 bin kitap dağıtımı gerçekleştirildi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi akademik danışmanlığı İlahiyat Fakültesi öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Kayapınar’ın yaptığı ‘ADEM’, eğitim ve sosyal faaliyetlerini sosyal medyadan yürütmeye devam ederken, başlatmış olduğu kitap kampanyası kapsamında toplanılan 3 bin kitabı üyeleri vasıtasıyla Yıldız Beldesi’nde yer alan okullara hediye etti. Dr. Öğr. Üyesi Kayapınar ve ADEM Başkanı Merve Çelik önderliğinde, kulüp üyeleri kitapları öğrencilerin seviyelerine göre ayırarak İsmet Yılmaz Çok Programlı Lisesi, Yıldız İmam-Hatip Ortaokulu ve Yıldız İlkokulu idarecilerine teslim etti.

Teslim töreninde konuşan Dr. Öğr. Üyesi Kayapınar, “Sivas halkına ve Türkiye’nin çeşitli şehirlerinden kampanyamıza destek veren kitap dostlarına verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum ”dedi.

İsmet Yılmaz Çok Programlı Lisesi Müdürü Ercan Özer ise, “Böyle bir projenin paydaşı olmaktan dolayı çok mutluyuz. ADEM’in bu anlamlı kampanyada beldemizi ve özellikle okulumuzu seçmesi amaçlarının ne kadar yüce olduğunu ifade etmesi bakımından önemlidir. Şükranlarımı sunuyorum.” İfadesini kullandı.

ADEM Başkanı Merve Çelik de “Öğrenci kardeşlerimize yardımcı olabilmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün onlara sadece kitap getirmedik, kendilerine üniversite kazanmayı hayal ettirecek çabayı da getirdik” diye konuştu.