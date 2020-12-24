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Ada’m bir ödülde ABD’den aldı

Cumhuriyet Üniversitesi Film Atölyesi’nde Öğretim Görevlisi Turgay Kural’ın hazırladığı Ada’m adlı belgesel ABD’de düzenlenen festivalde ödül almaya hak kazandı.

SİVAS 24.12.2020, 11:40
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Ada’m bir ödülde ABD’den aldı

Cumhuriyet Üniversitesi Film Atölyesi’nde Öğretim Görevlisi Turgay Kural’ın hazırladığı Ada’m adlı belgesel ABD’de düzenlenen festivalde ödül almaya hak kazandı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Cumhuriyet Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu(MYO), Radyo TV Programcılığı bünyesinde, Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız’ın da destekleri ile kurulan Cumhuriyet Film Atölyesi (CÜFA) yurt dışında da başarılarından söz ettirmeye devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri Massachusetts eyaletinde bu yıl 15’incisi düzenlenen, ‘‘Boston Türk Filmleri Festivali’’ kapsamında ödül almaya hak kazanan filmler ve yönetmenler geçtiğimiz günlerde açıklandı. Yurt dışında gerçekleştirilen sinema festivalleri arasında önemli bir saygınlığa sahip festivalde Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Cumhuriyet Sosyal Bilimler MYO Radyo Televizyon Programcılığı Ana Bilim Dalı Öğretim Görevlisi Turgay Kural’ın hazırladığı “Ada’m” adlı belgesel sinema filmi, yüzlerce rakibini geride bırakarak belgesel sinema kategorisinde Özel Mansiyon Ödülü’ne layık görüldü. Öte yandan festivalde görev alan Amerikalı sinema eleştirmenleri tarafından ‘‘Görkemli Sinematografiye Sahip Bir Film’’ olarak adından övgüyle söz ettiren Ada’m, elde ettiği sonuçla üniversiteye belgesel sinema alanındaki ilk yurt dışı ödülünü kazandırarak uluslararası alanda büyük bir başarıya imza attı.

Rektör Yıldız tebrik etti

Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, “CÜFA’da güzel şeyler yapıyorsunuz. İnşallah bundan sonra da devamı gelir. Bu ödüller önemli elbette. Üniversitemiz adına önemli. Üniversitemizin duyurulması açısından da önemli. Üniversiteler şehre mutlaka bir fayda sağlamalı. Onun için çalışmalar yapıyorsunuz. Bu çalışmaların ben hızlanmasını istiyorum. İnşallah oradan da güzel çalışmalar çıkacak. CÜFA’yı biraz kurumsal hale getirmemiz gerekiyor. Bundan sonraki çalışmalarda CÜFA’nın ön plana çıkması lazım. Ben tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum. İnşallah diğer yerlerden beklediğiniz ödül gelir. Elbette ödül almak için uğraşılmıyor ama yapılan çalışmanın sonucunda da böyle bir şeyin gelmesi sizin için de önemli bizim için de önemli” şeklinde konuştu.

Çekimleri 15 gün sürdü

Öğr. Gör. Turgay Kural ise, belgeseli 15 günde tamamladıklarını belirterek, “Ada’m belgesel sinema filmi Cumhuriyet Üniversitesi Film Atölyesi’nde hazırlanmış bir belgesel sinema filmimiz. Belgeseli biz 3 versiyon olarak planladık. Kısa ve orta metraj olmak üzere. Bunlardan orta metraj olan kısmı Avrupa’daki festivallere gönderilmek, çeşitli dünya festivallerinde üniversitemizi temsil olarak yarışmalara dâhil oluyor. Bu gönderimler kapsamında 15’inci Boston Türk Filmleri Festivali, Amerika’da düzenlenen bir festival. Bu kapsamda burada Özel Mansiyon Ödülü’ne layık görüldü. Aynı zamanda Türkiye’den aynı atölyeden çıkmış iki nadir filmin görülmesi açısından da bu Festival bizim için önemli bir festivaldi. Belgeselimizin temasını yaklaşık 14 yıldır eşini kaybettikten sonra bir adada yaşayan Ziya Abay oluşturdu. Ziya Bey eşini kaybettikten sonra çıkmış olduğu adada yaklaşık 3 bin 500 tane fidan dikerek tam bir doğa dostu olarak yaşamını sürdürüyor. Hâlâ da adada yaşamakta. Bu bağlamda işlenmesi zevkli güzel bir konu olarak belgeselimizi 15 günde tamamlamış olduk. Şu an için yaklaşık 30’a yakın festivallerde, uluslararası festivallerde yarışmaya devam ediyor. Türkiye’deki festivalleri yavaş yavaş bitirmiş durumdayız. Önemli birkaç festivalimiz daha var, daha güzel daha hayırlı haberlerle buluşmak üzere” ifadelerini kullandı.
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