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99 kapalı yolda karla mücadele sürüyor
Sivas’ta 99 yerleşim yerinin yolu kar nedeniyle ulaşıma kapalı.
SİVAS 22.12.2021, 08:56
Sivas’ta 99 yerleşim yerinin yolu kar nedeniyle ulaşıma kapalı.
Sivas’ta 4 gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 487 köy yolu yeniden ulaşıma açıldı. İl ve ilçe özel idaresi ekipleri ulaşıma kapalı olan 99 köy yolunda ise karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Hava sıcaklığının eksi 12 dereceye kadar düşmesi karla mücadele çalışmalarını da zorlaştırıyor.