banner484

banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Mehmetçiğin bayramı ‘vatan' nöbeti
Mehmetçiğin bayramı ‘vatan' nöbeti
Evin anahtarını ailesine veren eş şimdi yandı
Evin anahtarını ailesine veren eş şimdi yandı
Suudi Arabistan Kralı Selman, Filistin halkına destek verdi
Suudi Arabistan Kralı Selman, Filistin halkına destek verdi
Rusya'dan çözüm hamlesi: Acil toplanmamız gerekiyor
Rusya'dan çözüm hamlesi: Acil toplanmamız gerekiyor

825 yıllık Ulu Camii’nde bayram namazı

Sivas’ta, Anadolu’nun en eski camilerinden biri olan Sivas Ulu Cami’de Ramazan Bayramı namazı kılındı.

SİVAS 13.05.2021, 07:59
825 yıllık Ulu Camii’nde bayram namazı

Sivas’ta, Anadolu’nun en eski camilerinden biri olan Sivas Ulu Cami’de Ramazan Bayramı namazı kılındı.

Selçuklular döneminde inşa edilen eğik minaresi ile ünlenen Sivas Ulu Cami’nde bayram namazı kılmak isteyen vatandaşlar sabahın erken saatlerinde camiinin yolunu tuttu. Tarihi camideki atmosferi tatmak isteyenler camiye gelerek korona virüs tedbirleri kapsamında safa girdi. Sivas Valisi Salih Ayhan ve Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin’de namazlarını Sivas Ulu Cami’de kıldı.

“Eski bayramları arıyoruz”

Cami cemaati Abdülkadir Tutar, eski bayramları aradıklarını ifade ederek, “ Onların tadını bulamıyoruz. Allah’ın izni ile eski bayramlarımıza, ibadetlerimize ve camilerimize kavuşuruz. Hastalıktan dolayı yoğunlukta azalma var” dedi.
Yorumlar (0)
17°
açık