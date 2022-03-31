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8 yıl sonra 22 milyon yeni vaka bekleniyor, erken tanı ile önlenebiliyor

Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Dr. Ahmet Büyükyörük, 2030 yılına gelindiğinde kanser hastalığında yıllık 22 milyon yeni vaka ortaya çıkmasını beklediklerini belirterek, erken tanı ile yüzde 40 oranında hastalığın potansiyel olarak önlenebileceğini söyledi.

SİVAS 31.03.2022, 10:57
8 yıl sonra 22 milyon yeni vaka bekleniyor, erken tanı ile önlenebiliyor

Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Dr. Ahmet Büyükyörük, 2030 yılına gelindiğinde kanser hastalığında yıllık 22 milyon yeni vaka ortaya çıkmasını beklediklerini belirterek, erken tanı ile yüzde 40 oranında hastalığın potansiyel olarak önlenebileceğini söyledi.

Medicana Sivas Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Dr. Ahmet Büyükyörük Kanser Haftası dolayısıyla, tarama programları, erken tanı ve farkındalık oluşturmak adına önemli açıklamalarda bulundu. Dr. Ahmet Büyükyörük, “Kanser; sosyal, psikolojik ve ekonomik yönleri de olan, hastayı ve hasta yakınlarını etkileyen çok yönlü ve ciddi bir hastalıktır. Bu önemli sağlık sorununa halkın dikkatinin çekilmesi ve toplumun kansere yönelik bilincinin arttırılması, farkındalık oluşturulması ve yaygınlaştırılması amacıyla ülkemizde Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu’nun önerisi ile 1956 yılından itibaren her yıl 1-7 Nisan arası Kanser Haftası olarak belirlenmiştir. Ancak tüm bu çalışmaların yılın bir haftası ile sınırlı tutulmayıp yıl boyunca sürdürülmesi kanserle mücadelede akılda tutulması gereken bir unsur olup önemli kazanımlar sağlayacaktır’’ dedi.

Hastalığın nedeni bilinmiyor

Dr. Büyükyörük, kanser hastalığının nedeninin henüz net olarak bilinmediğini söyleyerek, “ Kanser, normal kurallar dışına çıkan hücrelerin ölümsüz olmasıyla ortaya çıkan bir hastalıktır. Bu anormal hücre çoğalması her dokuda, her organda görülebilir. Tedavi edilmezse vücudun başka bölümlerine yayılır yani metastaz yapar ki bu dönemde tedavi başarısı azalabilmektedir. Kanser hastalığının nedeni henüz kesin olarak bilinmemektedir. Bilinen en önemli neden vücut hücrelerinin tahrip olmasıdır. Kansere yol açan başlıca etkenler arasında genetik zeminle beraber; sigara, yüksek yağlı-düşük lifli beslenme, doğrudan güneş ışığı-uv radyasyon, zararlı kimyasallara maruziyet gibi çevresel faktörler ile obezite ve hareketin az olduğu yaşam tarzı da kanser oluşumuna katkıda bulunmaktadır’’ şeklinde konuştu.

“22 milyon yeni vaka ortaya çıkması beklenmektedir’’

Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Dr. Ahmet Büyükyörük,2030 yılında 22 milyon yeni vaka ortaya çıkmasını beklediklerini belirterek “Dünyada her yıl yaklaşık 14 milyon kişi kansere yakalanmakta ve Sağlık Bakanlığı verilerine göre de her yıl ülkemizde 163 bin 500 kişiye kanser tanısı konmaktadır. Bu hastalık yaş, cinsiyet, dil, din, ırk ayırımı yapmaksızın tüm insanları etkilemektedir. Dünya kanser istatistiklerine göre; ölüm nedenleri arasında kanser ilk sıradadır. 2030 yılına gelindiğinde yıllık 22 milyon yeni vaka ortaya çıkması beklenmektedir. Türkiye’de ise sebebi bilinen ölümler sıralamasında kalp-damar hastalıklarından sonra en sık görülen ikinci ölüm sebebi olarak dikkat çekmektedir. Ülkemizde kadınlarda meme kanseri, en sık görülen kanser iken; erkeklerde sigara kullanımı ile ilişkili kanserler olan akciğer, mesane ve larinks kanserleri ilk sıralarda yer almaktadır. Kolorektal kanserler, hem erkeklerde hem de kadınlarda üst sıralarda bulunmaktadır’’ diye konuştu.

“Yüzde 40’ı, potansiyel olarak önlenebilmektedir’’

Dr. Ahmet Büyükyörük, erken tanı ile kanserin yüzde 40’ının potansiyel olarak önlenebilmekte olduğunu dile getirerek,“ Tarama, bulgusu olmayan hastalarda hastalığın erken evrede belirlenmesidir. Kanserlerin yüzde 40’ı, potansiyel olarak önlenebilmektedir. Bu nedenle kansere yakalanma riskini artıran öncelikle sigara gibi faktörlerden uzak durulması gerekmektedir. Erken tanı ve tedavi ile kanserli hastalarda önemli oranda iyileşme mümkün olabilmektedir. Bilgi eksikliği, korku, ihmal gibi nedenlerle tanı geciktiğinde tedavi de güçleşmektedir. Bu da bize tarama programlarının erken tanı ve tedavide ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Kanser tedavi edilebilen bir hastalıktır. Erken teşhis edilen kanser tedavisinden iyi sonuç alınmaktadır. Başlıca tedavi yolları: Ameliyat, Radyoterapi, Kemoterapi ve Hormonoterapidir. Ülkemizde uluslararası standartlara göre uygulanan tedavilere her bir vatandaşımız kolayca ve ücret ödemeden ulaşabilmektedir. Taramalar Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM), Toplum Sağlığı Merkezleri (TSM), Sağlıklı Hayat Merkezleri (SHM), Aile Sağlığı Merkezleri (ASM) ve Mobil kanser tarama araçlarında yapılmaktadır’’ ifadelerini kullandı.

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