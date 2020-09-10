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70 Yaşında Covid-19’u yendi, alkışlarla uğurlandı
SİVAS’TA 70 YAŞINDA YAKALANDIĞI COVİD-19’U YENMEYİ BAŞARAN YAŞLI KADIN SAĞLIK PERSONELİ TARAFINDAN ALKIŞLARLA UĞURLANDI.
SİVAS 10.09.2020, 13:46
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Sivas’ta 70 yaşında yakalandığı Covid-19’u yenmeyi başaran yaşlı kadın sağlık personeli tarafından alkışlarla uğurlandı.
Sivas’ta pandemi hastanesine dönüştürülen Çok Amaçlı Geriatri Merkezi (ÇAGEM) sağlığına kavuşan bir hastayı daha alkışlarla uğurladı. Geçtiğimiz hafta Hafik ilçesi Pusat köyünden nefes darlığı şikayeti ile dest yapılan 70 yaşındaki Seher Güneş’in Covid-19 testi pozitif çıktı. Beş hastanede tedavi gören yaşlı kadın sağlığına kavuşunca bugün taburcu edildi. Alkışlarla uğurlanan yaşlı kadın, tedavi boyunca kendisi ile çok güzel bir şekilde ilgilenildiğini ifade edip sağlık çalışanlarına dualar etti.
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