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70 bin öğrenci yüz yüze eğitime başlıyor

Sivas’ta da yaklaşık 70 bin öğrenci 1 Mart Pazartesi günü yüz yüze eğitime başlayacak.

SİVAS 26.02.2021, 18:21
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70 bin öğrenci yüz yüze eğitime başlıyor

Sivas’ta da yaklaşık 70 bin öğrenci 1 Mart Pazartesi günü yüz yüze eğitime başlayacak.

Kademeli normalleşme sürecinin başlaması ile birlikte Türkiye genelinde olduğu gibi Sivas’ta da yaklaşık 70 bin öğrenci 1 Mart Pazartesi günü yüz yüze eğitime başlayacak. Vali Salih Ayhan, yüz yüze eğitim öncesi okullarda alınan tedbirleri incelemek üzere Şems-i Sivasi İmam Hatip Ortaokulu ile Muhsin Yazıcıoğlu İlkokulu’nu ziyaret etti.

Okul müdürlerinden öğrenci kapasitesi ve salgına karşı alınan hazırlıklar hakkında bilgi alan Vali Salih Ayhan, daha sonra öğretmenler ile bir araya geldi. Vali Ayhan, 15 Şubat’ta köy okullarında başlayan eğitim-öğretimin kademeli olarak il genelinde de başlayacağını ifade etti.

Seyrek nüfusa sahip olan köy ve ilçelerde ortaokul, birleştirilmiş sınıflar, anaokulları ve bağımsız okullarda eğitim-öğretimin devam ettiğini anlatan Vali Ayhan, kademeli artış sağlanarak 8 ve 12. sınıfların 1 Mart tarihinde ders başı yapacağını belirtti. Dünyanın salgın nedeniyle zor süreç yaşadığını anlatan Vali Ayhan, çocukların eğitim-öğretimden uzak kalmaması için Milli Eğitim Bakanlığı öncülüğünde her türlü fedakarlığın yapıldığını söyledi.

650 okul temiz sertifikası aldı

Küresel salgınla mücadele de eğitim camiasının büyük fedakarlıklar gösterdiğini, özellikle maske ve dezenfektan üretimleri noktasında da okulların önemli bir misyon üstlendiğini vurgulayan Vali Ayhan, “Sağlık çalışanlarımıza, eğitim camiamıza ve Vefa Sosyal Destek Gruplarımıza yaptıkları öz verili çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum. Okullarımızın tekrar kısıtlamaya tabii olmaması için tertipli, düzenli bir şekilde kurallara hepimizin riayet etmesi gerekiyor. Milli Eğitim Bakanlığımızın belirlediği hijyen ve enfeksiyon standartları kapsamında 650’ye yakın okulumuzun ‘Okulum Temiz Sertifikası’nı almış bulunmaktayız” dedi.

Velilere “Güvenin Çağrısı”

1 Mart’ta başlayacak yüz yüze eğitimle ilgili velilere çağrıda bulunan Vali Salih Ayhan, okullarda her türlü önlemin alındığına dikkati çekti. “Okulları güvenle açıyoruz” diyen Vali Salih Ayhan, “Öğretmenlerimiz, okullarına başlayacak öğrencilerimizle buluşmak için heyecanla bekliyor. Hem öğretmenlerimiz, hem velilerimiz, hem de biz idareciler bu heyecana hep beraber ortak olacağız. İnşallah pazartesinden itibaren okullarımız çocuklarımızın sesleriyle şenlenecek” şeklinde konuştu.

“Rehavete kapılmayacağız”

Sivas’ın salgınla mücadeleyi başarılı bir şekilde yürüttüğünü, vaka sayısı açısından da Türkiye’de en başarılı illeri arasında yer aldığını ifade eden Vali Ayhan, “Rehavete kapılmayacağız. Tedbirleri dikkatli şekilde uygulamaya devam edeceğiz. Geleceğin teminatı olan çocuklarımızın eğitimden mahrum olmaması için her türlü hassasiyeti hep birlikte göstereceğiz” diye konuştu.

70 bin öğrenci okuluna kavuşuyor

Vali Salih Ayhan, ortaokul 5., 6., 7. ve lise 9., 10., 11. Sınıfların da açılması için gerekli değerlendirmelerin yapılacağını dile getirerek, “Şu an için bu kategorideki sınıflarımızı açmayı düşünmüyoruz. İnşallah bakanlığımızın belirlediği periyot ve kriterlere uygun bir şekilde alacağımız kararlar son derece önemli. Çocuklarımız online eğitimlerine kaldığı yerden devam edecek. Meslek lisesi öğrencilerimizin de uygulama derslerini okullarında vermeye devam edeceğiz. İnşallah 1 Mart itibarı ile de yaklaşık 70 bin öğrencimiz okullarına kavuşmuş olacak. 115 bin öğrencisi bulunan Sivas’ta geri kalan öğrencilerimiz de inşallah kısa süre içinde okullarına kavuşacak” dedi.

Sivas’ta 80 bin kişiye aşı uygulandı

Aşı çalışmalarına da değinen Vali Salih Ayhan, il genelinde aşılama faaliyetlerinin yoğun bir şekilde devam ettiğini, şu ana kadar 80 bin vatandaşın aşısının yapıldığını aktardı.

Vali Ayhan, köy okullarında görev alan öğretmenlerden başlayarak, kısa süre içinde tüm öğretmenlerin aşılarının yapılacağını belirterek, “Mart ayının sonuna kadar Sivas genelinde 200 bin kişiyi aşılamış olacağız” şeklinde konuştu.

Vali Salih Ayhan’a okul ziyaretlerinde Vali Yardımcısı Yunus Emre Temel ile İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı da eşlik etti.
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