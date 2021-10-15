banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Taksi için kanun taslağı: Plaka elden ele geçmeyecek
Taksi için kanun taslağı: Plaka elden ele geçmeyecek
Motorin ve benzine zam
Motorin ve benzine zam
Jeremain Lens'in sözleşmesi feshedildi
Jeremain Lens'in sözleşmesi feshedildi
Dolar 9.20'yi gördü
Dolar 9.20'yi gördü

50 bin koyun desteği verildi, hedef 1 milyon

Sivas’ta Valilik tarafından geliştirilen proje kapsamın hayvancılık yapanlara 50 bin Kangal Akkaraman koyun desteği sağlandı, hedef ise 1 milyon koyun.

SİVAS 15.10.2021, 11:56
50 bin koyun desteği verildi, hedef 1 milyon

Sivas’ta Valilik tarafından geliştirilen proje kapsamın hayvancılık yapanlara 50 bin Kangal Akkaraman koyun desteği sağlandı, hedef ise 1 milyon koyun.

Sivas Valiliği tarafından geliştirilen “Köyümde yaşamak için bir SÜRÜ nedenim var” projesi kapsamında hayvancılık yapanlara yönelik destekler sürüyor. Sivas valiliği tarafından titizlikle takip edilen proje ile ildeki Kangal Akkaraman koyun sayısının 1 milyona yükseltilmesi hedefleniyor. Sivas Valisi Salih Ayhan proje kapsamında bu güne kadar 497 işletmeye 65 milyon TL kredi desteği sağlanarak 50 bin Kangal Akkaraman cinsi koyun desteği verildiğini belirtti. Ayhan hedeflerinin 1 milyon koyun olduğunu hatırlattı.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 8 19
2. Trabzonspor 8 18
3. Beşiktaş 8 17
4. Hatayspor 8 16
5. Altay 8 15
6. Konyaspor 8 14
7. Karagümrük 8 14
8. Galatasaray 8 14
9. Alanyaspor 8 14
10. Adana Demirspor 8 12
11. Kayserispor 8 11
12. Gaziantep FK 8 11
13. Sivasspor 8 9
14. Antalyaspor 8 8
15. Başakşehir 8 6
16. Kasımpaşa 8 6
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 8 6
18. Göztepe 8 5
19. Giresunspor 8 5
20. Rizespor 8 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 8 20
2. Ankaragücü 8 18
3. Eyüpspor 8 16
4. Bandırmaspor 8 15
5. Erzurumspor 8 15
6. Tuzlaspor 7 14
7. Kocaelispor 7 13
8. Samsunspor 7 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Altınordu 8 10
11. Manisa FK 8 9
12. Boluspor 7 8
13. Menemenspor 8 8
14. İstanbulspor 7 7
15. Denizlispor 8 7
16. Adanaspor 8 6
17. Balıkesirspor 7 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 7 4
Takımlar O P
1. Chelsea 7 16
2. Liverpool 7 15
3. Man City 7 14
4. M. United 7 14
5. Everton 7 14
6. Brighton 7 14
7. Brentford 7 12
8. Tottenham 7 12
9. West Ham 7 11
10. Aston Villa 7 10
11. Arsenal 7 10
12. Wolverhampton 7 9
13. Leicester City 7 8
14. Crystal Palace 7 7
15. Watford 7 7
16. Leeds United 7 6
17. Southampton 7 4
18. Burnley 7 3
19. Newcastle 7 3
20. Norwich City 7 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 17
2. Atletico Madrid 8 17
3. Real Sociedad 8 17
4. Sevilla 7 14
5. Osasuna 8 14
6. Rayo Vallecano 8 13
7. Athletic Bilbao 8 13
8. Valencia 8 12
9. Barcelona 7 12
10. Real Betis 8 12
11. Villarreal 7 11
12. Mallorca 8 11
13. Espanyol 8 9
14. Elche 8 9
15. Cádiz 8 7
16. Celta de Vigo 8 7
17. Granada 8 6
18. Levante 8 4
19. Deportivo Alaves 7 3
20. Getafe 8 1