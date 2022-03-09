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Samsun’un Yakakent ilçesinde meydana gelen öğrenci servisi kazasında 1 öğrenci hayatını kaybetti, 6’sı öğrenci 7 kişi yaralandı.
5 kişi hakkında kaçakçılık suçlaması ile işlem yapıldı
Sivas’ta 5 kişi hakkında kaçakçılık suçlaması ile işlem yapıldı.
SİVAS 09.03.2022, 09:44
Sivas’ta 5 kişi hakkında kaçakçılık suçlaması ile işlem yapıldı.
Sivas’ın Gürün ve Suşehri ilçelerinde D-100 ve D-300 karayolları üzerinde yapılan yol kontrolleri sırasında 225 gram toz esrar ve 540 paket kaçak sigara ele geçirildi. 5 şüpheli hakkında kaçakçılık suçlaması ile işlem başlatıldı.