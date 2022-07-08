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4 yıldır aranıyordu, Şarkışla’da yakayı ele verdi

4 yıldır aranmakta olan uyuşturucu kaçakçısı Sivas’ın Şarkışla ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

SİVAS 08.07.2022, 19:08
4 yıldır aranıyordu, Şarkışla’da yakayı ele verdi

4 yıldır aranmakta olan uyuşturucu kaçakçısı Sivas’ın Şarkışla ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Sivas’ın Şarkışla İlçesi Jandarma Komutanlığı ekipleri, bayram öncesi uyuşturucu tacirlerine yönelik 5 ayrı adreste operasyon gerçekleştirdi.

Şarkışla ilçe Merkezi ve Akçakışla köyünde toplam 5 adreste yapılan aramada, (100) gr toz esrar, (7) kök kenevir bitkisi, (3) adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. 3 şahıs hakkında uyuşturucu madde imal ve ticareti ve uyuşturucu madde kullandıkları gerekçeleri ile işlem başlatıldı.

Aramalarda; hakkında uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan 16 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 4 yıldır aranmakta olan F.G (57) yakalandı.

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