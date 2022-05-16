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4 Eylül Meydanı 4 Eylül’de hizmete açılacak

Sivas Belediye Başkanlığı tarafından projelendirilen ve çalışmaların aralıksız sürdürüldüğü 4 Eylül Meydanının 4 Eylül tarihinde hizmete açılması planlanıyor.

SİVAS 16.05.2022, 10:54
4 Eylül Meydanı 4 Eylül’de hizmete açılacak

Sivas Belediye Başkanlığı tarafından projelendirilen ve çalışmaların aralıksız sürdürüldüğü 4 Eylül Meydanının 4 Eylül tarihinde hizmete açılması planlanıyor.

Sivas Belediyesi tarafından Tarihi Jandarma Binasının arka kısmı ve Eski Orduevi yerine inşa edilen 4 Eylül Meydanı projesinde çalışmalar aralıksız sürdürülüyor,

Tarihi eserlerin etrafındaki yapı yoğunluğunu azaltarak şehre nefes aldıran yeni meydanlar oluşturmayı hedefleyen Sivas Belediyesi, 4 Eylül Meydanı projesini 4 Eylül tarihinde hizmete açmayı planlıyor.

Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi arkasında bulunan ve daha önce orduevi olarak kullanılan alan ile Jandarma Lojmanlarının bulunduğu alana inşa edilen 4 Eylül Meydanı 20 bin metrekarelik bir yerleşke üzerine kuruluyor.

Sergi alanı, kafeterya, hediyelik eşya satış noktası gibi sosyal donatıların yanı sıra projede; Atatürk’ün Sivas’ta geçirdiği 108 günü anlatan 12 adet rölyef ile tarih duvarı, gençlerin vakit geçireceği amfi, geniş yeşil alan ve otopark bulunuyor.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, projenin devam ettiği şantiyede incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Sivas Kent Meydanı’nın ülkemizin değil dünyanın en güzel meydanlarından biri olduğunu ifade eden Bilgin; “Meydanımızı daha da güzelleştirecek projeleri hayata geçirmeye devam ediyoruz. Projemiz gayet güzel bir şekilde ilerlemiş durumda. İnşallah milletimize söz verdiğimiz gibi 4 Eylül Kongresi’nin yıl dönümünde hizmete sunmuş olacağız. Meydanı projelendirirken Eski Orduevinin yeri ile Jandarma Binasının arka kısmındaki lojmanların bulunduğu alanı bir bütün olarak değerlendirdik. Aradaki araç trafiğine açık olan yolları, yaya trafiğine açacak şekilde bütüncül olarak düşündük. Kongre Binası ile yan yana olmasından dolayı meydan projesinin içerisinde bulunan kapalı alana da Mustafa Kemal Atatürk’ün Sivas’ta kaldığı 108 günlük süreci ve İstiklal Mücadelesini anlatacak Milli Mücadele Müzesi’ni şehrimize kazandırmış olacağız” dedi.

Bilgin, “Proje tamamlandığı zaman, sosyal donatıları, müzeleri ve altyapısı ile birlikte şehre değer katacak muhteşem bir peyzaj düzenlemesini Sivas’a kazandırmış olacağız. Bulunduğumuz alandaki şehitlik anıtını da şehitlerimize yakışır yeni bir proje ile birlikte düzenleyeceğiz. Göreve geldiğimiz andan itibaren daha yeşil bir Sivas için gayret ediyoruz. Bu çerçevede bulvarlarımız ve caddelerimizi nitelikli ağaçlarla donatıyoruz. Mevcut mahalle ve bölge parklarına yenilerini ilave ederek şehirdeki yeşil alan miktarını artırıyoruz. İçerisinde bulunduğumuz 4 Eylül Meydanı’nda da projeyi hazırlarken özellikle orduevinin bulunduğu alandaki ağaçları koruduk. Buna ilaveten yeni yeşillendirme çalışmamızla birlikte meydanda daha az beton, daha çok yeşil olmasını istedik. Yaşayan bir meydan olması felsefesiyle projeyi oluşturduk. İnşallah bunu da proje tamamlanıp ortaya çıktığında göreceğiz” şeklinde konuştu.

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