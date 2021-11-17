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29 kişi trafik kazalarına kurban gitti
Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Daire Başkanlığı, Ekim ayında Türkiye’de meydana gelen trafik kazalarının istatistiklerini açıkladı. Verilere göre Sivas’ta Ekim ayı içerisinde 175 maddi hasarlı, 166 da ölümlü-yaralanmalı kaza meydana geldi. Ölümlü-yaralanmalı kazalar sonucu 4 kişi öldü, 261 kişi de yaralandı.
SİVAS 17.11.2021, 10:22
Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Daire Başkanlığı, Ekim ayında Türkiye’de meydana gelen trafik kazalarının istatistiklerini açıkladı. Verilere göre Sivas’ta Ekim ayı içerisinde 175 maddi hasarlı, 166 da ölümlü-yaralanmalı kaza meydana geldi. Ölümlü-yaralanmalı kazalar sonucu 4 kişi öldü, 261 kişi de yaralandı.
Sivas’ta 2021 Ocak-Ekim dönemi içerisinde ise bin 368 ölümlü-yaralanmalı kaza meydana geldi. Bu kazalarda 29 kişi hayatını kaybederken, 2 bin 551 kişi de yaralandı.