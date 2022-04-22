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27 ayrı eve girdiler, yakalanmaları çok sürmedi
Sivas’ta 27 ayrı ikamete girip hırsızlık yapan 4 kişi polis tarafından kısa sürede yakalandı.
SİVAS 22.04.2022, 23:17
Sivas’ta 27 ayrı ikamete girip hırsızlık yapan 4 kişi polis tarafından kısa sürede yakalandı.
Edinilen bilgiye gire Sivas’ta kiraladıkları araçla 27 farkı ikamete girip hırsızlık yapan 4 kişi, polisin titizlikle yürüttüğü takip sonucu kısa sürede yakayı ele verdi. Şehirden ayrılmadan yakalanan S.T., C.A., A.K. ve G.İ., savcılık talimatı ile gözaltına alındı. Zanlılar sorgulamalarının tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilecek.