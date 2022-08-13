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25 bin ağaç toprakla buluştu

Sivas Belediyesi kentin dört bir yanını ağaçlarla donatıyor.

SİVAS 13.08.2022, 15:37
25 bin ağaç toprakla buluştu

Sivas Belediyesi kentin dört bir yanını ağaçlarla donatıyor.

Sivas Belediyesi kentin birçok noktasına ağaç dikimi gerçekleştiriyor. ’Daha Yeşil Bir Sivas’ sloganıyla kolları sıvayan belediye şehrin dört bir yanını yeşille donatıyor. Ağaç dikimine hız kesmeden devam eden belediye kısa bir sürede 25 bin ağacı toprakla buluşturdu. Öte yandan su sarfiyatını önlemek isteyen belediye damla sulama sistemini hayata geçirdi.

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