219 yerleşim yeri ulaşıma kapandı, ekipler yaşlı hasta için seferber oldu

Sivas’ta etkili olan kar yağışın ardından 219 yerleşim yeri araç ulaşımına kapanırken, 80 yaşındaki hasta için ekipler seferber oldu.

Sivas merkez ve ilçelerinde etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, yoğun kar yağışının ardından toplamda 219 yerleşim yerine araç ulaşımı kesildi. Sivas’ın Gürün ilçesine bağlı Osmandede köyü Kışla mezrasında ise hasta ihbarı alan 112 ekipleri, köye doğru harekete geçti. Köy yolunun kar nedeniyle kapalı olduğunu gören sağlık ekipleri, Özel İdare ekiplerinden yardım istedi. Zaman kaybetmeden çalışmaya başlayan Özel İdare ekipleri, yolu açarak sağlık çalışanlarını hastaya ulaştırdı. Sağlık ekipleri ise şeker hastalığı bulunan 80 yaşındaki Ekrem Koyuncu’ya ilk müdahaleyi yaparak Gürün Devlet Hastanesine kaldırdı.