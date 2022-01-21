203 köy yolunda karla mücadele sürüyor

Sivas’ta kar nedeni ile ulaşıma kapalı olan 203 köy yolunda karla mücadele çalışmaları sürüyor.

Sivas’ta bir süredir etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan köy yollarında karla mücadele çalışmaları sürüyor. İl ve ilçe özel idaresi ekipleri tarafından aralıksız sürdürülen çalışmalar kapsamında kapalı köy yolu sayısı 203’e kadar düşürüldü. 203 köy yolunda ise çalışmalar dur durak verilmeden sürdürülüyor. Öte yandan meteoroloji genel müdürlüğü verilerine göre kar yağışının yarından itibaren yeniden başlayacağı ve hafta boyunca devam edeceği tahmin ediliyor. Sivas’ta hava sıcaklığı ise sıfırın altında 20 dereceye kadar geriledi.