2022’nin ilk müftüler toplantısı yapıldı

Sivas’ta 2022’nin ilk müftüler toplantısı Kadı Burhaneddin Kur’an Kursu ve Eğitim Merkezi’nde İl Müftüsü Remzi Pehlivan başkanlığında gerçekleştirildi.

İl ve ilçe müftülükleri arasında iş birliği ve koordinasyonu sağlamak, uygulama birliği oluşturmak, hizmetlerin etkin ve süratli bir şekilde yerine getirilmesini temin etmek ve yürütülen hizmetleri değerlendirmek amacıyla düzenlenen toplantı 16 ilçe müftüsünün katılımıyla yapıldı.

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan ilçe müftüleri toplantısında konuşan İl Müftüsü Pehlivan; “Sivas’taki ilk ilçe müftüleri toplantım. Bu vesileyle Yüce Rabbimiz bizlere hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin. Bugün ayrıca 2022 yılının ilk toplantısıyla bir araya geldik, hayırlı bir yıl olmasını niyaz ediyorum. Diyanet İşleri Başkanlığımızın hedefleri doğrultusunda, toplumumuzun her kesimine sahih dini bilgiyi ulaştırma görevi çerçevesinde çalışmalarımızı yerine getirmekteyiz. Bu itibarla sorumluluğu ağır bir görevi ifa etmekteyiz. Faaliyetlerimizde Başkanlığımızın ve buna bağlı olarak müftülüklerimizin temel ilke ve hedefi olan, Kur’an ve sünnete dayalı sağlam bilgiyi esas alarak, Müslümanların 14 asırlık dini tecrübesini göz önünde bulundurmak ve çalışmalarımızda modern hayatı ve insanlığın ortak birikimini de göz ardı etmememiz gerekir” dedi.

İlçe müftüleri toplantısı gündem maddelerinin görüşülmesiyle sona erdi.