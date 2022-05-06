2001 yılında bir yatakla açıldı, şimdi tüm bölgeye hizmet verecek

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde 2001 yılında bir yatak kapasiteyle hizmete başlayan Uykuda Solunum Bozukları Merkezi, yenilenmesinin ardından bölge çapında hizmet verecek.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı bünyesinde yer alan Uykuda Solunum Bozukları Merkezi yenilenerek yatak kapasitesi artırıldı. 2001 yılında bir yatak kapasitesiyle hizmete açılan ve yapılan yenileme çalışmalarının ardından yatak kapasitesi 5’e çıkarılan merkezin açılışı gerçekleştirildi. Açılışa SCÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ünal Kılıç, Prof. Dr. Hilmi Ataseven, Prof. Dr. Hakan Yekbaş, Hastane Başhekimi Prof. Dr. Ömer Tamer Doğan, başhekim yardımcıları, hastane yöneticileri ve hastane personeli katıldı.

“Büyükşehirlerde 5-6 yıl sonraya randevu verilebiliyor”

Açılışın ardından ilerleyen zamanlarda yatak sayısının artırılacağını belirten Rektör Alim Yıldız, “Uyku apnesi hastalığının teşhis ve tedavisi bu merkezimizde yapılacak. Sadece Sivas’a değil bölgeye hizmet verecek. Büyükşehirlerde 5-6 yıl sonraya randevu verilebiliyor. Biz burada 3 aya kadar indireceğiz inşallah. İlerleyen zamanlarda yatak sayısını da artıracağız. Merkezimiz şehrimize ve bölgemize hayırlı olsun. Başhekimimize, hocalarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Bölgemizde tek olma özelliğine sahip”

Başhekim Prof. Dr. Doğan ise uykunun insan sağlığı için önemine dikkat çekerek, “Uyku ile hastalıklar özellikle son 20 yılda arttı. Bunlar arasında uykuda nefes durması dediğimiz uyku apnesi oldukça önemli. Bir yataklı merkezimizin kapasitesini uyku hastalıklarına yönelik şikâyetlerin artması üzerine rektör hocamın desteğiyle artırdık. Bölgemizde tek olma özelliğine sahip bu merkezimizde hizmet vermeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.