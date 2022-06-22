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120 Kilo kaçak tütün ele geçirildi

Sivas’ın Gürün ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yakalanan 120 kilo kaçak tütüne el konuldu.

SİVAS 22.06.2022, 09:08
120 Kilo kaçak tütün ele geçirildi

Sivas’ın Gürün ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yakalanan 120 kilo kaçak tütüne el konuldu.

Jandarma ekipleri tarafından Kayseri-Malatya karayolu Sivas’ın Gürün ilçesi geçişi üzerinde yapılan yol kontrollerinde A.B. isimli şahsa ait araç durdurularak arandı. Yapılan aramada 120 kilo kaçak tütün ele geçirildi. Tütünlere el konulurken A.B. hakkında kaçakçılık kanununa muhalefet suçlaması ile adli ve idari işlem başlatıldı.

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