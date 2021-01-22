Sivas’ta trafik kazalarından sonra mağduriyet yaşayanlar kurdukları dernekle trafik kazası mağdurlarına destek olacak. Dernek 10 yıl önce yaşanan bir kazayı yargıya taşımaya hazırlanıyor.

Sivas’ta kurulan Trafik ve İş Kazası Mağdurları Dayanışma Derneği, trafik ve iş kazalarından sonra sigorta şirketleri ve danışmanlık firmaları tarafından mağdur edilen kazazedelere destek olmayı amaçlıyor.

Dernek Başkanı Emirhan Koçakoğlu, dernek faaliyetleri hakkında bilgi verip, “Derneğimiz kurulalı 3 ay gibi bir süre oldu. Derneğimiz faaliyetlerini sadece Sivas olarak değil 16 ilçesinde yürütmektedir. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşadığı zorlu süreçlerde yaptığımız hizmetle onların bu mağduriyetlerini giderilmesi için yoğun çaba sarf etmekteyiz.” dedi.

10 yıl önceki kaza yargıya taşınacak

Dernek olarak trafik ve iş kazalarını minimuma indirmek için çalışmalar yürüteceklerini belirten Koçakoğlu, geçmişte yaşanan mağduriyetleri de ele alacaklarını kaybetti. Koçakoğlu 10 yıl önce yaşanan bir mağduriyeti yargıya taşıyacaklarını belirtip “Her zaman önceliğimiz olarak vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin en kısa zamanda giderilmesi için mücadele veriyoruz. Yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında yaklaşık 1 ay önce derneğimize başvuran Yıldızeli ilçemizden Muzaffer Eker isimli vatandaşımız 10 yıl önce meydana gelen trafik kazasında oğlunu kaybetmiş ve o dönem alınan karar ile birlikte ciddi bir mağduriyet yaşamıştır. Dernek olarak Muzaffer amcamızın sorununu gidermek için yeniden bir dava süreci başlatmış bulunmaktayız. Bizler, Trafik ve İş Kazası Mağdurları Dayanışma Derneği olarak kamuoyunda danışmanlık merkezi olarak çalışan firmalardan çok farklı hizmet yürütmekteyiz. Derneğimiz bir hasar danışmanlığı firması değil, mağdur ya da mağdur yakınlarının zor günlerinde yanlarında olarak haklı mücadelesinde birlikte hareket etmektedir” şeklinde konuştu.