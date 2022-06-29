10 milyon bütçeyle Sivas dünyaya tanıtılacak

10 milyon bütçe ile Sivas’ta çekilecek olan ‘Sil Baştan Kaynanam’ adlı filmin basın toplantısı yapıldı.

Sivas’ta bir Anadolu hikayesinin anlatılacağı romantik komedi filmi ‘Sil Baştan Kaynanam” için çalışmalar başladı. Senaryosunu Barış Başar’ın kaleme aldığı filmin yönetmen koltuğunda; Çocuklar Duymasın, Gökten Üç Elma Düştü gibi yapımlarda imzası bulunan Raşit Çelikezer oturuyor. Çekimleri Temmuz ayında Sivas’ta yapılacak romantik komedi ‘Sil Baştan Kaynanam’, daha önce çekilen ‘Nasipse Olur’ filminin ikincisi niteliğinde olacak.

Bu çerçevede filmin İdari Yapımcısı Hakan Aytekin, film hakkında basın mensuplarıyla bir araya geldi. Sivas’ı dünyaya tanıtacaklarını söyleyen Aytekin, “Sivas’ta çekimini gerçekleştireceğimiz sinema filmi için Sivas’tayız. Başrollerini Alper Saldıran, Algı Ege’nin oynayacağı Sivas yerel unsurlarının tanıtıldığı film için hazırlıklara başladık. 15 Temmuz’da çekimlere başlayacağız. Sinema filmimizin konusu bir gelin kaynana filmi. Daha önce ‘Nasipse Olur’ adlı Sinop’ta çekilen bir filmimiz vardı. Bu film ikincisi niteliğinde olacak. Kaynana ve gelin hikayesi. Romantik komedi gibi yerel unsurların da yer aldığı, Sivas’ın mermerini, kangal köpeğini, Sivasspor’u, Sivas köftesini tanıtacağımız bir film olacak. Sivas’ı dünyaya tanıtacağımız bir film olacak. Burada Sivaslı oyuncuları da oynatacağız. Sivas’ın doğa güzelliklerini ve tarihi yapısını filmin içinde konu edeceğiz. 15 Kasım 2022’de vizyonda olacağız” dedi.

“Bütçemiz 8 ila 10 milyon arasında”

Filmin bütçesinin 8 ila 10 milyon arasında olacağını belirten Aytekin, “Gurbetçi Sivaslılar bizim filmimizi izlediklerinde gurbet hasreti daha da alevlenecek. Filmde Sivas’ın her tarafını alacağız. Gurbetçiler için film sıla özlemini artıracak ama yıllardır görmedikleri yerleri görmüş olacaklar. Sivas’ın ne kadar geliştiğini ve büyüdüğünü gerçekten görecekler. Bizde gelince gördük, gerçekten Sivas çok güzel ve çok gelişmiş bir şehir. Figürasyon olarak yaklaşık 250 tane yerel figürasyonda Sivas halkını kullanmak istiyoruz. Burada yerel tiyatroda oynayan arkadaşları da yardımcı rolde oynatmayı planlıyoruz. Filmimizin yönetmeni Raşit Çelikezer, senaryomuzu Barış Başar yaptı ve yapımcımız da Vahdet Erdoğan. 3 hafta sürecek çekimlerimiz. 2 haftadır Sivas’ta hazırlık yapıyoruz. Bütçemiz muhtemelen 8 ila 10 milyon arasında olacak” diye konuştu.