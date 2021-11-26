10 aydır sahada, metal yorgunluğunu kırmak için aday oldu

Yaklaşık 10 ay önce çalışmalara başlayan Sivas Kahveciler Kıraathaneciler ve İnternet Kafe İşletmecileri Esnaf Odası Başkan adayı Sedat Karabulut, metal yorgunluğunu kırmak için aday olduğunu belirtti.

Sivas Kahveciler Kıraathaneciler ve İnternet Kafe İşletmecileri Esnaf Odası Olağan Genel Kuruluna yaklaşık 1.3 ay kaldı. Tam 1 yıl öncesinden adaylığını açıklayıp çalışmalara başlayan Sedat Karabulut, seçim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yaklaşık 25 yıldır sektörün içerisinde bulunduğunu belirten Karabulut, esnafın sorunlarına çözüm üretmek ve odada oluşan metal yorgunluğunu kırmak için aday olmaya karar verip çalışmalara başladığını belirtti. Kara bulut yaptığı açıklamada, “Sayın başkanın enerjisinin bittiğini düşündüğümüz için aday olmaya karar verdim. Kahveci esnafına ve sektöre hizmet etme imkânı kalmadığını düşünüyoruz. Bıkkılık ve metal yorgunluğu olduğunu düşünüyoruz. Halbuki bizim esnafımızın çözüm bekleyen çok ciddi sorunları var, sıkıntıları var. Oluşan bu metal yorgunluğunu kırıp, esnafımızın sorunlarına çözüm üretebilmek için bir yıl öncesinden aday oldum. 10 aydır çalışmalarını sürdürüyorum” dedi.