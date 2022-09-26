Şırnak Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve Ticaret Sanayi Odası Başkanlığının işbirliği ile dezavantajlı olan yükümlü çocuklarına kırtasiye yardımı yapıldı.

Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü konferans salonunda ihtiyaç sahibi yükümlü çocuklarına yönelik kırtasiye yardımı etkinliği düzenlendi. Programa; Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden sorumlu Cumhuriyet Savcısı Selim Kuş, Şırnak Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Yılmaz, Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Cihat Sakın, koruma kurulu üyeleri, yükümlü aile ve çocukları katıldı.

Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Eylül ayında yapılan koruma kurulu toplantısında alınan karar doğrultusunda, 2022- 2023 yılı eğitim- öğretim döneminin açılması ile birlikte ihtiyaç sahibi yükümlü çocuklarının eğitimi için Belediyesi Başkanlığı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı, Ticaret Sanayi Odası Başkanlığının işbirliği ile yaklaşık 100 ihtiyaç sahibi yükümlü çocuklarına kırtasiye yardımı yapıldı.