Yolda mahsur kalan onlarca araç, Şenoba Belediyesi tarafından kurtarıldı

Şırnak’ın Uludere ilçesi Şenoba Belde Belediyesi yolda kalan onlarca aracı kurtararak yol açma çalışmalarına devam ediyor.

Yoğun kar yağışı, Şırnak ve ilçelerinde hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Uludere ilçesi Şenoba Belde Belediyesi yol açma çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Yollarda mahsur kalan vatandaşlar için belediye ekipleri seferber oldu. Akşam saatlerinde aniden bastıran karda vatandaşlar yolda kaldı. AK Partili Şenoba Belediye başkanı Alihan Babat’a iletildi. Başkan Babat’ın talimatıyla karla mücadele ekipleri iş makinalarıyla olay yerine gidip ilerleyemeyen, yoldan çıkan, mahsur kalan araçları oldukları yerlerden çıkarıp trafik akşının devamını sağladı. Vatandaşlar, başkana ve ekiplere teşekkür ettikleri belirtildi.