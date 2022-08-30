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Yeni Kaymakam ilk iş gününde şehit mezarlarını ziyaret etti
Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine tayini çıkan Kaymakam Kemal Ülkü, ilk iş gününde şehitlikleri ziyaret edip dua etti.
ŞIRNAK 30.08.2022, 14:57
Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine tayini çıkan Kaymakam Kemal Ülkü, ilk iş gününde şehitlikleri ziyaret edip dua etti.
Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine tayini çıkan ilçe kaymakamı Kemal Ülkü, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları vesilesiyle şehit ailelerini ziyaret etti. Hükümet konağında başlayan kutlamalar, Atatürk heykeline çelenk sunumuyla başladı. Burada bir dakikalık saygı duruşu ve akabinde İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajı okundu. Ardından Kaymakam Ülkü ve beraberindekiler şehitlikleri ziyaret ederek dua etti. Kaymakam Ülkü, daha sonra şehitlerin ailelerini evlerinde ziyaret etti. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları jandarma ve polis noktalarının ziyaretleriyle devam etti.
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