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Vali Pehlivan ve Başkanı Yarka yol çalışmalarını inceledi
ŞIRNAK VALİSİ ALİ HAMZA PEHLİVAN, BELEDİYE BAŞKANI MEHMET YARKA İLE BİRLİKTE BALVEREN-ULUDERE YOLU ÜZERİNDEKİ ALTYAPI VE YOL YAPIM ÇALIŞMALARINI İNCELEDİ.
ŞIRNAK 05.10.2020, 11:22
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Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mehmet Yarka ile birlikte Balveren-Uludere yolu üzerindeki altyapı ve yol yapım çalışmalarını inceledi.
Mijin içme suyu hattının geçtiği güzergahlarda devam eden altyapı ve yol çalışmalarını yerinde inceleyen Vali Pehlivan ve Başkan Yarka, kış aylarında yoğun yağışa bağlı olarak yaşanan heyelan ve toprak kaymasının önüne geçmek için, güzergah boyunca yapılması düşünülen fore kazık ve güçlendirme çalışmalarına ilişkin istişarelerde bulunarak, teknik ekiplerden bilgi aldı.
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