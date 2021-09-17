Vali Pehlivan, şehit Page ve Elçi’nin aileleriyle bir araya geldi

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Cizre Kaymakamı Mehmet Tunç ile birlikte Cizre’de şehit düşen Güvenlik Korucusu Dündar Page ve Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde şehit düşen Piyade Er. Nevzat Elçi’nin ailelerini ziyaret edip bir süre görüştü.

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan 2017 yılında Şırnak-Cizre karayolunda PKK’lıların saldırısı sonucu şehit olan Güvenlik Korucusu Dündar Page’nin ailesini ziyaret etti. Şehit aile yakınları ile ilgilenen Vali Ali Hamza Pehlivan ailenin istek ve taleplerini dinledi. Vali Pehlivan’ın tespitleri ve talimatları ile şehit Güvenlik Korucusu Dündar Page’nin okula gitmeyen 2 çocuğunun hemen ilgili okullara kaydı sağlandı. Vatandaşlarla da bir müddet sohbet eden Pehlivan Şırnak il merkezindeki bir program dolayısıyla ilçeden ayrılmasının ardından Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç beraberinde İlçe Emniyet Müdürü Eren Öztürk ve İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Okan Talay ile birlikte 2004 yılında Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde şehit düşen Nevzat Elçi’nin ailesini ziyaret etti.

Şehit Nevzat Elçi’nin annesi, Kaymakam Tunç’tan Çanakkale Gelibolu ilçesinde şehit düşen oğlunun isminin ikamet ettikleri sokağa verilmesini talep etti. Tunç; şehit annesinin isteğini ivedi bir şekilde yerine getireceklerini ifade etti.