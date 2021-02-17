banner363

banner380

banner396

banner403

banner420

Son Dakika
Mehmet Maçoğlu’nun kardeşi uyuşturucudan tutuklandı...
Mehmet Maçoğlu’nun kardeşi uyuşturucudan tutuklandı...
Zuckerberg Apple’a 'acı çektirmek' istiyor
Zuckerberg Apple’a 'acı çektirmek' istiyor
Jeff Bezos yeniden dünyanın en zengin insanı
Jeff Bezos yeniden dünyanın en zengin insanı
Hafta sonu 20-21 Şubat sokağa çıkma yasağı var mı?
Hafta sonu 20-21 Şubat sokağa çıkma yasağı var mı?
banner448

Vali Pehlivan: "Sahada yürütülen aktif çalışmalarla koronavirüs sayısını düşürdük"

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan korona virüs verilere göre, vaka sayısının nüfusa oranla en düşük olduğu il Şırnak oldu.

ŞIRNAK 17.02.2021, 18:37
Vali Pehlivan: "Sahada yürütülen aktif çalışmalarla koronavirüs sayısını düşürdük"

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan korona virüs verilere göre, vaka sayısının nüfusa oranla en düşük olduğu il Şırnak oldu.

Yüz binde 7.82 ortalama ile Türkiye de en az korona virüs vaka olan Şırnak’ta son verileri Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan değerlendirdi. Sağlık Bakanlığı il bazında haftalık korona virüs vakalarını açıkladı. 8-14 Şubat tarihleri arasında vaka sayısı her 100 bin kişide vaka sayısı, Şırnak’ta 7,82 kişi olarak açıklandı. 537 bin 762 nüfuslu Şırnak’ta haftalık vaka sayısının 42, günlük vaka sayısının ise 6 olarak açıklandığı verileri değerlendiren Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, “1 yıldır tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi mücadelede bilim kurlunun tavsiyesi Sağlık Bakanlığımızın yönlendirmeleri ile bugünlere kadar gelindi. İlimizde sık sık pandemi toplantıları gerçekleştirdik. İl ve ilçe hıfzıssıhha toplantılarını zaman kaybetmeden yayınlanan genelgeler doğrultusunda gerçekleştirdik. Sürecin en başından itibaren hep alanda olmaya çalıştık” dedi.

Başarılarını sahada yürütülen aktif çalışmalara bağlayan Vali Pehlivan, “Bu çalışmada sağlık çalışanlarımız en ön safhada oldular. Bütün kurum ve kuruluşlarımız, kolluk birimlerimiz valilik olarak bu çalışmaları himaye ettik. İlçelerde de kaymakamlarımız bu çakışmalara sahip çıktı. Belediyemiz ve sivil toplum kuruluşlarımızla beraber yoğun bir çalışmaya ortaya koyduk. İlimizde Habur Sınır Kapısı gibi Türkiye’nin en işlek kapısından biri var. Sürecin en başında günde yaklaşık 1500-2000 arası aracın giriş-çıkış yaptığı bu kapıda erken vakitte sahra hastanelerimizi kurduk, sağlık ekiplerimizi konuşlandırdık. Sağlık Bakanlığımız onayıyla temassız bir uygulama başlattık. Burada araçların ve kişinin dezenfeksiyon işlemlerinden geçilmesi için bir çalışma oldu”.

Vali Pehlivan, “Mart ayından itibaren her yerde olduğu gibi bizde yurtları devreye soktuk. İzne giden personel dahi olsa kurumu ve personelle mesai arkadaşlarına teması engellemeye çalıştık. Burası askeri birliklerin çok olduğu bir il bu nedenle birliklerimizde temasın olmaması, izolasyonun sağlıklı bir şekilde yapılması gene sağlık ekiplerimiz takiplerimiz oldu. Bu süreçte filyasyon ekipleri çok aktif görev yaptı ve bunun içinde mutlaka doktorda bulundu. 100’e yakın filyasyon ekibi sahada yer aldı. Saha denetiminde bizzat ben, sağlık müdürümüz ve ilgili kurum temsilcilerimiz, kolluk birimlerimiz, ilçemizde de kaymakamlarımız dükkan dükkan, çarşı çarşı gezmek suretiyle hatta evlerde başlayınca ev ev ziyaretler yapmak suretiyle denetimleri çok sıkı tutmaya çalıştık. Biliyorsunuz birkaç haftadır hafta sonu kısıtlamaları uygulanıyor. Hafta sonu da ekiplerimiz sürekli sahada oldu. Sosyal destek gruplarında 3 binin üzerinde hem kamu görevlisi hem de kamu yararına çalışan dernekler yer aldılar. Vatandaşlarımıza bire bir özellikle sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu dönemlerde yakından ilgilendiler. Süreç içerisinde dönemsel yükselmeler yaşadık. Geçtiğimiz Mayıs Haziran ayında Cizre ilçemizde yükselme vardı. Orada çalışmaları yoğunlaştırdı. Orada şöyle bir yöntem geliştirdik. Tabi ki sahada filyasyon ekiplerimiz, denetim ekiplerimiz vardı. Ayrıca bunlara mahalle ekiplerini de dahil ettik. Sürece muhtarlarımızı da dahil ederek, yakın takipler başlattık. Sokak, mahalle ve apartman karantinalarımız oldu. İlçelerimiz de ve merkezde bu yoğunluğu yaşayınca oralarda da aynı taktiği uygulayarak, vaka sayısını belli bir rakamın altında tutmayı başardık. Süreci başından itibaren hastane şartlarımızı zorlayacak bir durumu ile karşı karşıya kalmadık. Son dönemlerde bu kısıtlamalarında faydaları oldu. En son sayın Sağlık Bakanımız tarafından açıklanan rakamlara göre, yüz binde 7.8 gibi bir ortalama ile Türkiye de en az vaka olan il olduk. Biz hemen bu açıklamanın ardından arkadaşlarla toplanarak, bundan sonra sorumluluk daha büyüktür dedik. Çünkü epeyce bir baskılandı. Rakamlar epeyce düşürüldü. Ama kesinlikle tekrar yükselmemesi için daha fazla gayret sarf etmemiz gerektiğini belirttik. Daha fazla denetim yapmak ve vatandaşlarımıza bu konuda bilgilendirmeye, bilinçlendirmeye, yönlendirmeye ve özellikle maske, mesafe ve hijyen konularında sürekli hatırlatmalara bulunmamız gerekir. Biz her gün sahadayız. Açıklanan verilerden arkadaşlarımızın memnuniyetini görüyoruz. Hemen akabinde aynı hassasiyetle hatta artan bir hassasiyetle bundan sonraki süreci hep birlikte yönetelim. Hafta başı köy ve beldelerimizde okullarımızı açtık. 438 okulumuzda yaklaşık 43 bin öğrencimizi yüz yüze eğitime başladı. Tamamını başlatmamız için bu hassasiyeti devam ettirmemiz gerekir. Bu yoğun çalışmayı ortaya koyan özellikle sağlık çalışanlarımıza, kolluk birimlerimize ilgili kurum ve kuruluş personellerine teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki haftalarda da daha aşağı seviyelere düştüğünü de görmek istiyoruz” dedi.
Yorumlar (0)
banner422
-2°
açık
Günün Anketi Tümü
Türk Astronot için hangi isim olmalı?
Türk Astronot için hangi isim olmalı?
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 24 51
2. Beşiktaş 24 51
3. Fenerbahçe 24 51
4. Trabzonspor 24 45
5. Alanyaspor 24 42
6. Hatayspor 24 39
7. Gaziantep FK 24 38
8. Karagümrük 24 37
9. Antalyaspor 24 32
10. Malatyaspor 24 30
11. Göztepe 24 29
12. Sivasspor 23 28
13. Konyaspor 23 27
14. Rizespor 24 26
15. Kasımpaşa 24 26
16. Kayserispor 24 25
17. Erzurumspor 24 25
18. Başakşehir 24 24
19. Gençlerbirliği 23 20
20. Ankaragücü 23 19
21. Denizlispor 24 18
Takımlar O P
1. Giresunspor 21 47
2. Samsunspor 21 43
3. İstanbulspor 21 40
4. Adana Demirspor 21 38
5. Ankara Keçiörengücü 21 37
6. Tuzlaspor 21 37
7. Altınordu 21 37
8. Altay 21 35
9. Bursaspor 21 31
10. Bandırmaspor 21 30
11. Ümraniye 21 27
12. Adanaspor 21 25
13. Balıkesirspor 21 20
14. Menemen Belediyespor 21 20
15. Boluspor 21 19
16. Akhisar Bld.Spor 21 19
17. Ankaraspor 21 13
18. Eskişehirspor 21 4
Takımlar O P
1. Man City 23 53
2. M. United 24 46
3. Leicester City 24 46
4. Chelsea 24 42
5. West Ham 24 42
6. Liverpool 24 40
7. Everton 22 37
8. Aston Villa 22 36
9. Tottenham 23 36
10. Arsenal 24 34
11. Leeds United 23 32
12. Wolverhampton 24 30
13. Southampton 23 29
14. Crystal Palace 24 29
15. Brighton 24 26
16. Burnley 23 26
17. Newcastle 24 25
18. Fulham 23 18
19. West Bromwich 24 13
20. Sheffield United 24 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 21 54
2. Real Madrid 23 49
3. Barcelona 22 46
4. Sevilla 22 45
5. Real Sociedad 23 38
6. Villarreal 23 36
7. Real Betis 23 33
8. Granada 23 30
9. Celta de Vigo 23 29
10. Athletic Bilbao 22 28
11. Levante 22 27
12. Osasuna 23 25
13. Valencia 23 24
14. Getafe 23 24
15. Cádiz 23 24
16. Deportivo Alaves 23 22
17. Eibar 23 21
18. Real Valladolid 23 21
19. Elche 21 18
20. Huesca 23 16