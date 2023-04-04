Vali Bilgin, ilçede vatandaşlarla iftarını açtı

Şırnak Valisi Osman Bilgin ve beraberindeki heyet Uludere ilçesine vatandaşlarla iftarını açtı.

Vali Osman Bilgin beraberindeki heyetle birlikte Uludere ilçesinde düzenlenen iftar programında vatandaşların sorun ve taleplerini de dinledi. Uludere Kaymakamı Ahmet Solmaz, İlçe Belediye Başkanı Sait Ürek, Şenoba Belde Belediye Başkanı Alihan Babat, Hilal Belde Belediye Başkanı Cevher Benek’i de ziyaret eden Vali Bilgin, esnaf ziyareti de gerçekleştirdikten sonra ilçeden ayrıldı.