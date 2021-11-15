Uzmanlar, kalıcı makyaj uygulamalarından sonra dikkat edilmesi gerekenler hakkında uyardı

Güzellik uzmanı Murat Dalmış, son dönemin en trend uygulamaları arasında yer alan kalıcı makyaj uygulamalarından sonra dikkat edilmesi gerekenler hakkında uyarılarda bulundu.

Rüya Beauty Güzellik Merkezinin kurucusu ve işletmecisi olan güzellik uzmanı Murat Dalmış, özellikle kaş kontörü uygulamalarından sonra birçok noktaya özen gösterilmesi gerektiğini söyleyerek, “Uygulama bölgesinin darbelere ve temaslara karşı korunması gerekiyor. İlk haftalarda başarılı bir korunma sağlanırsa uygulama yüzde 100 oranında verimli olacaktır. Kalıcı makyaj uygulamalarından sonra ilk 4 gün oldukça önemli. Uygulamanın başarılı sonuç vermesi için ilk 3 gün uygulama bölgesine sıvı temasından kaçınılmasını ve 4. günün sonunda duş alınmalı” dedi.

“İlk 3 gün su temasından kaçınılmalı”

Eyeliner, kaş kontürü, kirpik lifting ve kalıcı dudak makyajı gibi türleri bulunan kalıcı makyaj uygulamalarından sonra yapılması gerekenler hakkında merak edilenleri açıklayan güzellik uzmanı Murat Dalmış; “Özellikle kaş kontürü uygulamalarının ardından sıvı temasına yüksek düzeyde dikkat edilmeli. İlk 3 gün su temasından kaçınılmalı. Ayrıca yine uygulama bölgesini gündelik yaşam içerisinde de iyi biçimde muhafaza etmek gerekiyor. Bir hafta kadar uygulama bölgesinin deforme olmasını engellerseniz, uygulamadan kesinlikle olumlu sonuç alırsınız. Özellikle son dönemde kalıcı makyaj uygulamalarında kullanılan teknikler sayesinde bu uygulamaların kalıcılığı daha uzun ömürlü hale geldi. Kalıcı makyaj doğru biçimde kullanılması halinde uzun süre kalıcılık vadediyor” diye konuştu.

Kadınlar tarafından oldukça merak edilen uygulamalardan sonra ne zaman duş alınması gerektiği konusuna da değinen Murat Dalmış; “Kalıcı makyaj uygulamalarından sonra en çok yöneltilen soru ne zaman duş almaya başlayabiliriz oluyor. Şahsen ben, 4. günden sonra duş alınmasını öneriyorum. Rüya Beauty Güzellik Merkezi olarak kusursuzu yakalamaya çalışıyoruz ve uygulamalarda harcadığımız emeğin tam olarak karşılığını almak istiyoruz. Dolayısıyla kalıcı makyaj uygulamaları da dahil olmak üzere merkezimizde gerçekleştirilen her işlem sonrasında en doğru bilgilendirmeyi yapmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.