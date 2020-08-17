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Uzman Estetisyen Jiyan Dalmış’tan kadınları mutlu edecek cilt tavsiyeleri

BİRÇOK KADININ CİLT PROBLEMLERİNE ÇÖZÜM BULMAK VE DAHA GÜZEL OLABİLMEK ADINA TERCİH ETTİĞİ UZMAN ESTETİSYEN JİYAN DALMIŞ; KADINLARIN ÇOK İŞİNE YARAYACAK EŞSİZ CİLT TAVSİYELERİNDE BULUNDU.

ŞIRNAK 17.08.2020, 09:32
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Uzman Estetisyen Jiyan Dalmış’tan kadınları mutlu edecek cilt tavsiyeleri

Birçok kadının cilt problemlerine çözüm bulmak ve daha güzel olabilmek adına tercih ettiği Uzman Estetisyen Jiyan Dalmış; kadınların çok işine yarayacak eşsiz cilt tavsiyelerinde bulundu.

Her kadının güzel olmak istediğini bildiğini söyleyen Jiyan Dalmış, bu noktada, güzel olmak adına binlerce lira dökmenin gereksiz olduğunu ve istenildiği taktirde hiçbir maliyetin altına girmeden cilt bakımı yapılabilineceğini ifade etti. Dalmış, "Sizlere her uygun vakitte cilt bakımı yapmanızı tavsiye edebilirim. Bilhassa işe giderken veya kısa süreli yolculuklarınızda çantanızda muhakkak güzellik bakım ürünleri bulundurmalısınız. Trafiğin sıkışık olduğu zamanlarda serum, göz maskesi, kaş jeli ve diş beyazlatma çubukları gibi bir sürü şeyi kendinize uygulayabilirsiniz. Bunun yanı sıra, kırışıklıklar, herkesin problemi. Kırışıklıklarla gerçek anlamda savaşmak istiyorsanız yüz masajı yapmalısınız. Yüzünüzü dinlendirmek için yatmadan hemen önce birkaç dakika olmak şartıyla akupunktur yapmalısınız. Kaşların altına, şakaklara ve burun çevresine en çok on saniye olacak şekilde basınç uygulamalısınız” dedi.

Jiyan Dalmış; maliyetsiz ve her kadının yalnızca birkaç dakikasını ayırabileceği yöntemler ile güzel ve bakımlı olmanın mümkün olduğunu ifade ederek açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Sorunlu bir cildiniz varsa büyük ihtimalle nemlendirmeye ihtiyaç duyuyorsunuzdur. Bu noktada, cildinizi içten dışa ve dıştan içe nemlendirmelisiniz. Gün içerisinde su tüketmek son derece gerekli. Ancak, yalnızca su tüketerek cildinizin nem seviyesini olması gereken seviyede tutamazsınız. Bunun yanı sıra, takviye olarak nemlendirici buhar, krem ve serum kullanmalısınız. Ayrıca, çok sıcak duşlar yapmaktan kaçınmanız gerekiyor. Çünkü, sıcak duşlar, hiç beklemediğiniz şekilde cildinizi kurutacaktır. Cildinize iyi davranmak istiyorsanız yalnızca ılık su kullanmalısınız. Güneş kremi konusuna ayrı bir parantez açmalıyız. Birçok kadın, güneş kreminin nasıl kullanacağını bilmiyor. Bu noktada, güneş kremini önce ellerinize, göğsünüze ve boynunuza sürmelisiniz. Bu bölgelerin iyileşmesi diğer bölgelere kıyasla daha zor. O yüzden, bu tip bölgeleri asla unutmamalısınız”.

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