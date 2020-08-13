Uzman Estetisyen Jiyan Dalmış’tan cilt bakımına dair tavsiyeler

Mesleğindeki başarısıyla dikkatleri üzerine toplayan uzman estetisyen Jiyan Dalmış; cilt bakımına önem veren kadınların çok işine yarayacak tavsiyelerde bulundu. Herkesin bildiği gibi ciltteki gözenekler, akneler ve lekeler; birçok kadının problemi olduğunu belirten Dalmış, kadınların bu problemlerden kurtulmak adına binlerce lira ödediklerini belirterek evde yapılabilecek basit bakımlar ile de bu sorunlardan kurtulmanın mümkün olduğunu söyledi.

Her kadının cildini ölü derilerden ve siyah noktalardan arındırmak istediğini belirten Jiyan Dalmış; bunun yanı sıra yüzünde oluşan kırışıklıkların giderilmesi için güzellik salonlarına akın eden binlerce kadının olduğunu dile getirdi. Dalmış, “Erkek ve kadın fark etmeksizin herkesin canını sıkan problemlerden birisi olan siyah noktalardan kurtulmak istiyorsanız yalnızca bir kase yoğurt ve bir adet limona ihtiyaç duyacaksınız. Bir kase yoğurda sıktığınız limon suyunu eklemelisiniz. Ardından, karışımı yüzünüze sürerek 15 dakika beklemelisiniz. Yüzünüzü ılık suyla temizledikten sonra siyah noktaların azaldığını siz de göreceksiniz” dedi.

Tavsiyelerinde farklı bir maske türünden bahseden Dalmış, “Birçoğumuzun bilmediği muz maskesi sayesinde de ciltlerinizi nemlendirebilirsiniz. Bilhassa kuru ciltlere sahip olan kişilerin tercihi olması gereken bu maskeyi bir muzun dörtte biriyle hazırlayabilirsiniz. Muzun yanı sıra bir çay kaşığı bal ve iki yemek kaşığı yoğurdu ezerek karıştırmalı ve yüzünüze sürmelisiniz. 15 dakika geçmesinin ardından yüzünüzü ılık suyla temizleyerek daha nemli bir cilde sahip olabilirsiniz. Bunun yanı sıra, isteyenler, sirke toniğinden de faydalanabilirler. Bilhassa ferah bir cilt istiyorsanız yüzünüzü sirke ile yıkamalısınız. İki su bardağı suya ekleyeceğiniz bir yemek kaşığı sirke ile yüzünüzü her gün yıkadığınız takdirde daha ferah bir cilde sahip olabilirsiniz. Sizlere vereceğim bir diğer tavsiye ise salatalık maskesi olacaktır. Salatalığın yüzünüzü dinlendirme ve yumuşatmada çok doğru bir tercih olacağını siz de göreceksiniz” diye konuştu.

Jiyan Dalmış; evde hazırlanabilecek birçok yöntem ile cilt sorunlarının giderilebileceğini sözlerine ekledi.