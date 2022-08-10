“Üniversite Tercih ve Tanıtım Günleri” etkinliğine yoğun ilgi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ev sahipliğinde, Van Valiliği ve Van Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle düzenlenen Üniversite Tercih ve Tanıtım Günleri’ne yoğun ilgi gösterildi. Üniversite adaylarının doğru üniversite ve bölüm tercihinde bulunabilmesi için Van Kent Meydanı’nda düzenlenen etkinlikte, sınava giren gençler ve aileleri Şırnak Üniversitesi standına yoğun ilgi gösterdi.

Üniversite Tercih ve Tanıtım Günleri çerçevesinde Şırnak Üniversitesi ve bölge üniversiteleri olmak üzere toplam 12 üniversite stant açtı. Etkinliğe, üniversiteleri temsilen gelen stant görevlilerinin yanı sıra, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli ve Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan da katıldı.