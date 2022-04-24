Uludere’de yolda bulunan yaralı kurt tedavi altına alındı

Şırnak’ın Uludere ilçesi Gülyazı köyünde yol üzerinde yaralı halde bulunan kurt tedavi altına alındı.

Vatandaşlar, yol kenarında yaralı bir kurt bulmaları üzerine Şırnak Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden ekipler, Canis Lupus cinsi yaralı kurda ilk müdahalesini yaparak, Şırnak’ta bulunan tedavi ve rehabilitasyon merkezine götürüp tedavi altına aldı.