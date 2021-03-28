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Uludere’de sel nedeni ile bozulan yollar onarılıyor

Şırnak’ın Uludere ilçesinde önceki gün meydana gelen sel sonrası bozulan yollar, İl Özel İdare ekiplerince onarılıyor.

ŞIRNAK 28.03.2021, 10:57
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Uludere’de sel nedeni ile bozulan yollar onarılıyor

Şırnak’ın Uludere ilçesinde önceki gün meydana gelen sel sonrası bozulan yollar, İl Özel İdare ekiplerince onarılıyor.

Uludere ilçesine bağlı Dağdibi köyünün selden dolayı bozulan yolların yapımına başlandı. Sel nedeni ile metrelerce çukurların oluştuğu bölümler, İl Özel İdare ekiplerince onarılıyor. Ekipler gece gündüz çalışarak vatandaşların mağduriyetlerini gidermeye çalışıyor.
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