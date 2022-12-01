Uludere’de minik öğrenciler tiyatro ile tanıştı

Şırnak’ın Uludere ilçesinde geçen sene başlatılan gezici tiyatro etkinliği ilk gösterisini ana sınıfı öğrencileri ile yaptı. İlk gösterilerini Şenoba Belediye Başkanı Alihan Babat’ın destekleriyle Uludere’ye bağlı Şenoba beldesinde Orgenaral Edip Başer İmam Hatip Ortaokulu Konferans Salonu’nda gerçekleştirdiler. Şenobalı minik öğrencilerin ilk defa tiyatro ile tanışmasına İlçe Kaymakamı Mehmet Rıdvan Doğan, Şenoba Belediye Başkan Vekili Sevgi Babat ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mikail Demirtaş eşlik etti. Minik öğrencilere ikram olarak pamuk şekeri dağıtıldı.