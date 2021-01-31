Uludere’de küçükbaş hayvanlara ultrason ile gebelik kontrolü yapılıyor

Şırnak’ın Uludere ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ilçe ve köylerde dolaşarak küçükbaş hayvanlara ultrason ile gebelik kontrolü yapıyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat İnan, bölge çiftçilerine yönelik her türlü desteği vereceklerini söyledi. İnan, “İlçe ve köylerimizde çiftçilerimizin talebi üzerine bulundukları yere gidip yerinde hayvanlarını ultrasona çekiyoruz, gebe olan hayvanlar bu şekilde kesilmekten de kurtuluyor" dedi.

Çiftçiler verilen bu hizmetten dolayı yetkililere teşekkür etti.